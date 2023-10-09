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Польша запустила эвакуационный воздушный мост из Израиля

Польша запустила эвакуационный воздушный мост из Израиля - РИА Новости, 09.10.2023

Польша запустила эвакуационный воздушный мост из Израиля

Польские военные запустили эвакуационный воздушный мост из Израиля на Крит, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в соцсети Х. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:25

2023-10-09T15:25

2023-10-09T15:25

в мире

израиль

россия

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мариуш блащак

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биньямин нетаньяху

оон

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ВАРШАВА, 9 окт - РИА Новости. Польские военные запустили эвакуационный воздушный мост из Израиля на Крит, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в соцсети Х. "Войско польское запустило эвакуационный мост для польских туристов из Израиля. Наших соотечественников мы будем транспортировать на бортах военных самолетов на Крит, откуда они безопасно будут возвращаться в свою страну", - написал Блащак. Ранее президент Польши Анджей Дуда принял решение направить в Израиль военный контингент для эвакуации, предоставив военным самолеты B-737, C-130 и C-295. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/voda-1901507241.html

https://ria.ru/20231009/perestrelka-1901475060.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, польша, мариуш блащак, анджей дуда, биньямин нетаньяху, оон, хамас, c-130 hercules