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Среди заложников ХАМАС есть граждане Германии, заявил МИД ФРГ - РИА Новости, 09.10.2023
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15:58 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/pokhischennye-1901540934.html
Среди заложников ХАМАС есть граждане Германии, заявил МИД ФРГ
Среди заложников ХАМАС есть граждане Германии, заявил МИД ФРГ - РИА Новости, 09.10.2023
Среди заложников ХАМАС есть граждане Германии, заявил МИД ФРГ
Министерство иностранных дел Германии исходит из того, что среди похищенных в Израиле бойцами ХАМАС людей есть граждане ФРГ, заявил официальный представитель... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:58
2023-10-09T15:58
израиль
в мире
германия
россия
михаил богданов
биньямин нетаньяху
василий небензя
хамас
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БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии исходит из того, что среди похищенных в Израиле бойцами ХАМАС людей есть граждане ФРГ, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Кристиан Вагнер. "Мы исходим из того, что среди похищенных ХАМАС находятся персоны с немецким и израильским гражданством - люди с двумя гражданствами. Ситуация пока очень неясная", - заявил он журналистам на брифинге кабмина в понедельник. По его словам, МИД Германии находится в тесном контакте с израильскими ведомствами. Сославшись на защиту предполагаемых жертв, Вагнер отказался комментировать отдельные случаи похищений. Ранее издание Bild, ссылаясь на членов семей сообщило, что как минимум три гражданки Германии могут быть в плену у палестинских вооруженных группировок, атаковавших Израиль. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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израиль, в мире, германия, россия, михаил богданов, биньямин нетаньяху, василий небензя, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Германия, Россия, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Василий Небензя, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Среди заложников ХАМАС есть граждане Германии, заявил МИД ФРГ

В МИД ФРГ подтвердили, что среди похищенных бойцами ХАМАС есть граждане Германии

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные возле Ашкелона
Израильские военные возле Ашкелона - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные возле Ашкелона. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии исходит из того, что среди похищенных в Израиле бойцами ХАМАС людей есть граждане ФРГ, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Кристиан Вагнер.
"Мы исходим из того, что среди похищенных ХАМАС находятся персоны с немецким и израильским гражданством - люди с двумя гражданствами. Ситуация пока очень неясная", - заявил он журналистам на брифинге кабмина в понедельник.
По его словам, МИД Германии находится в тесном контакте с израильскими ведомствами. Сославшись на защиту предполагаемых жертв, Вагнер отказался комментировать отдельные случаи похищений.
Ранее издание Bild, ссылаясь на членов семей сообщило, что как минимум три гражданки Германии могут быть в плену у палестинских вооруженных группировок, атаковавших Израиль.
Флаг Мексики - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
МИД Мексики: двое мексиканцев, предположительно, стали заложниками ХАМАС
8 октября, 21:08
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
СМИ: после атак ХАМАС на Израиль семеро французов пропали без вести
8 октября, 20:28
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
ИзраильВ миреГерманияРоссияМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуВасилий НебензяХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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