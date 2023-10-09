https://ria.ru/20231009/pokhischennye-1901540934.html

Среди заложников ХАМАС есть граждане Германии, заявил МИД ФРГ

Среди заложников ХАМАС есть граждане Германии, заявил МИД ФРГ - РИА Новости, 09.10.2023

Среди заложников ХАМАС есть граждане Германии, заявил МИД ФРГ

Министерство иностранных дел Германии исходит из того, что среди похищенных в Израиле бойцами ХАМАС людей есть граждане ФРГ, заявил официальный представитель... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:58

2023-10-09T15:58

2023-10-09T15:58

израиль

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германия

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василий небензя

хамас

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БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии исходит из того, что среди похищенных в Израиле бойцами ХАМАС людей есть граждане ФРГ, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Кристиан Вагнер. "Мы исходим из того, что среди похищенных ХАМАС находятся персоны с немецким и израильским гражданством - люди с двумя гражданствами. Ситуация пока очень неясная", - заявил он журналистам на брифинге кабмина в понедельник. По его словам, МИД Германии находится в тесном контакте с израильскими ведомствами. Сославшись на защиту предполагаемых жертв, Вагнер отказался комментировать отдельные случаи похищений. Ранее издание Bild, ссылаясь на членов семей сообщило, что как минимум три гражданки Германии могут быть в плену у палестинских вооруженных группировок, атаковавших Израиль. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/zalozhniki-1901357877.html

https://ria.ru/20231008/frantsuzy-1901351917.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, в мире, германия, россия, михаил богданов, биньямин нетаньяху, василий небензя, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году