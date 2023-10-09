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В Ярославской области введут вознаграждение за сообщения о плевках - РИА Новости, 09.10.2023
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20:47 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/plevki-1901615245.html
В Ярославской области введут вознаграждение за сообщения о плевках
В Ярославской области введут вознаграждение за сообщения о плевках - РИА Новости, 09.10.2023
В Ярославской области введут вознаграждение за сообщения о плевках
Правительство Ярославской области готовит постановление о денежном вознаграждении тех, кто поможет поймать нарушителей ряда административных законов, в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T20:47
2023-10-09T20:47
общество
ярославская область
рыбинск
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Правительство Ярославской области готовит постановление о денежном вознаграждении тех, кто поможет поймать нарушителей ряда административных законов, в частности, о запрете плевков в общественном месте и о незаконном граффити. Пресс-служба областного правительства сообщила, что сейчас в разработке находится проект постановления "Об утверждении порядка выплаты денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содействие в выявлении отдельных административных правонарушений". "Мы хотим вовлечь неравнодушных жителей региона в процесс контроля за общественным порядком, чтобы сделать нашу область чище, комфортнее и более благоустроенной для всех ярославцев", - прокомментировала цель документа зампред правительства Ярославской области Татьяна Потемкина. По ее словам, чем больше людей будут следить за соблюдением закона, тем меньше его будут нарушать. "И речь идет не только о плевках, но и расклейке объявлений, выбросе мусора и других правонарушениях. А иначе вандалы и дальше будут чувствовать себя безнаказанными", - подчеркнула зампред. Потемкина рассказала, что на прошлой неделе группа неизвестных испортила надписями более двух десятков домов в Рыбинске, в том числе объекты культурного наследия. Она уверена, что полиция установит виновных, но это, по мнению Потемкиной, можно было бы сделать гораздо быстрее, если бы кто-то зафиксировал процесс на видео или фото и прислал контрольным органам. "Новое постановление поможет нам быстрее навести порядок в регионе. Проявить свою гражданскую позицию можно и сейчас, не дожидаясь введения поощрения", - сообщила зампред, предложив отправлять фото- и видеоматериалы нарушения на электронную почту властей. Ранее Ярославская область первой в России ввела штрафы за плевки в общественном месте. Это новшество в числе прочих было внесено в региональный закон "Об административных правонарушениях". Согласно документу, за плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения – 3 тысячи.
https://ria.ru/20230630/zakon-1881342122.html
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общество, ярославская область, рыбинск, россия
Общество, Ярославская область, Рыбинск, Россия
В Ярославской области введут вознаграждение за сообщения о плевках

В Ярославской области будут платить за сообщения о плевках в общественном месте

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГород Ярославль и река Волга
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Правительство Ярославской области готовит постановление о денежном вознаграждении тех, кто поможет поймать нарушителей ряда административных законов, в частности, о запрете плевков в общественном месте и о незаконном граффити.
Пресс-служба областного правительства сообщила, что сейчас в разработке находится проект постановления "Об утверждении порядка выплаты денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содействие в выявлении отдельных административных правонарушений".
«
"Мы хотим вовлечь неравнодушных жителей региона в процесс контроля за общественным порядком, чтобы сделать нашу область чище, комфортнее и более благоустроенной для всех ярославцев", - прокомментировала цель документа зампред правительства Ярославской области Татьяна Потемкина.
По ее словам, чем больше людей будут следить за соблюдением закона, тем меньше его будут нарушать. "И речь идет не только о плевках, но и расклейке объявлений, выбросе мусора и других правонарушениях. А иначе вандалы и дальше будут чувствовать себя безнаказанными", - подчеркнула зампред.
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Потемкина рассказала, что на прошлой неделе группа неизвестных испортила надписями более двух десятков домов в Рыбинске, в том числе объекты культурного наследия. Она уверена, что полиция установит виновных, но это, по мнению Потемкиной, можно было бы сделать гораздо быстрее, если бы кто-то зафиксировал процесс на видео или фото и прислал контрольным органам. "Новое постановление поможет нам быстрее навести порядок в регионе. Проявить свою гражданскую позицию можно и сейчас, не дожидаясь введения поощрения", - сообщила зампред, предложив отправлять фото- и видеоматериалы нарушения на электронную почту властей.
Ранее Ярославская область первой в России ввела штрафы за плевки в общественном месте. Это новшество в числе прочих было внесено в региональный закон "Об административных правонарушениях". Согласно документу, за плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения – 3 тысячи.
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