https://ria.ru/20231009/plevki-1901615245.html

В Ярославской области введут вознаграждение за сообщения о плевках

В Ярославской области введут вознаграждение за сообщения о плевках - РИА Новости, 09.10.2023

В Ярославской области введут вознаграждение за сообщения о плевках

Правительство Ярославской области готовит постановление о денежном вознаграждении тех, кто поможет поймать нарушителей ряда административных законов, в... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T20:47

2023-10-09T20:47

2023-10-09T20:47

общество

ярославская область

рыбинск

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Правительство Ярославской области готовит постановление о денежном вознаграждении тех, кто поможет поймать нарушителей ряда административных законов, в частности, о запрете плевков в общественном месте и о незаконном граффити. Пресс-служба областного правительства сообщила, что сейчас в разработке находится проект постановления "Об утверждении порядка выплаты денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содействие в выявлении отдельных административных правонарушений". "Мы хотим вовлечь неравнодушных жителей региона в процесс контроля за общественным порядком, чтобы сделать нашу область чище, комфортнее и более благоустроенной для всех ярославцев", - прокомментировала цель документа зампред правительства Ярославской области Татьяна Потемкина. По ее словам, чем больше людей будут следить за соблюдением закона, тем меньше его будут нарушать. "И речь идет не только о плевках, но и расклейке объявлений, выбросе мусора и других правонарушениях. А иначе вандалы и дальше будут чувствовать себя безнаказанными", - подчеркнула зампред. Потемкина рассказала, что на прошлой неделе группа неизвестных испортила надписями более двух десятков домов в Рыбинске, в том числе объекты культурного наследия. Она уверена, что полиция установит виновных, но это, по мнению Потемкиной, можно было бы сделать гораздо быстрее, если бы кто-то зафиксировал процесс на видео или фото и прислал контрольным органам. "Новое постановление поможет нам быстрее навести порядок в регионе. Проявить свою гражданскую позицию можно и сейчас, не дожидаясь введения поощрения", - сообщила зампред, предложив отправлять фото- и видеоматериалы нарушения на электронную почту властей. Ранее Ярославская область первой в России ввела штрафы за плевки в общественном месте. Это новшество в числе прочих было внесено в региональный закон "Об административных правонарушениях". Согласно документу, за плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения – 3 тысячи.

https://ria.ru/20230630/zakon-1881342122.html

https://ria.ru/20230906/zakonoproekt-1894616027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославская область, рыбинск, россия