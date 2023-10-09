https://ria.ru/20231009/peskov-1901470447.html

Песков ответил на вопрос о влиянии конфликта на отношения Москвы и ХАМАС

Песков ответил на вопрос о влиянии конфликта на отношения Москвы и ХАМАС - РИА Новости, 09.10.2023

Песков ответил на вопрос о влиянии конфликта на отношения Москвы и ХАМАС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о влиянии ситуации в Израиле на отношения России и ХАМАС, заявил, что говорить об этом сейчас трудно,... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:27

2023-10-09T12:27

2023-10-09T12:27

россия

израиль

москва

дмитрий песков

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о влиянии ситуации в Израиле на отношения России и ХАМАС, заявил, что говорить об этом сейчас трудно, сначала ситуация в регионе должна выйти из стадии горячей войны."Слушайте, сначала там должно все выйти из стадии горячей войны. Пока там идет стадия горячей войны, сейчас трудно о чем-то говорить", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, повлияет ли ситуация в Израиле на отношения РФ и ХАМАС.

https://ria.ru/20231009/palestina-1901459718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, израиль, москва, дмитрий песков, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году