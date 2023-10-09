https://ria.ru/20231009/peskov-1901470447.html
Песков ответил на вопрос о влиянии конфликта на отношения Москвы и ХАМАС
Песков ответил на вопрос о влиянии конфликта на отношения Москвы и ХАМАС - РИА Новости, 09.10.2023
Песков ответил на вопрос о влиянии конфликта на отношения Москвы и ХАМАС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о влиянии ситуации в Израиле на отношения России и ХАМАС, заявил, что говорить об этом сейчас трудно,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:27
2023-10-09T12:27
2023-10-09T12:27
россия
израиль
москва
дмитрий песков
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о влиянии ситуации в Израиле на отношения России и ХАМАС, заявил, что говорить об этом сейчас трудно, сначала ситуация в регионе должна выйти из стадии горячей войны."Слушайте, сначала там должно все выйти из стадии горячей войны. Пока там идет стадия горячей войны, сейчас трудно о чем-то говорить", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, повлияет ли ситуация в Израиле на отношения РФ и ХАМАС.
https://ria.ru/20231009/palestina-1901459718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, москва, дмитрий песков, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Израиль, Москва, Дмитрий Песков, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Песков ответил на вопрос о влиянии конфликта на отношения Москвы и ХАМАС
Песков: говорить об отношения с ХАМАС можно после завершения горячей стадии
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о влиянии ситуации в Израиле на отношения России и ХАМАС, заявил, что говорить об этом сейчас трудно, сначала ситуация в регионе должна выйти из стадии горячей войны.
"Слушайте, сначала там должно все выйти из стадии горячей войны. Пока там идет стадия горячей войны, сейчас трудно о чем-то говорить", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, повлияет ли ситуация в Израиле на отношения РФ и ХАМАС.
Россия находится в контакте с палестинскими властями, заявил Песков