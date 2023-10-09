https://ria.ru/20231009/perestrelka-1901475060.html
В Израиле заявили о перестрелке с бойцами, пытающимися проникнуть из Газы
В Израиле заявили о перестрелке с бойцами, пытающимися проникнуть из Газы - РИА Новости, 09.10.2023
В Израиле заявили о перестрелке с бойцами, пытающимися проникнуть из Газы
Армия обороны Израиля (IDF) сообщила о перестрелке с вооруженными людьми, пытающимися проникнуть из сектора Газа в районе селения Кфар Аза. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:37
2023-10-09T12:37
2023-10-09T12:37
в мире
израиль
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (IDF) сообщила о перестрелке с вооруженными людьми, пытающимися проникнуть из сектора Газа в районе селения Кфар Аза. "Солдаты IDF нейтрализовали террориста в районе кибуца (селения - ред.) Кфар Аза. Перестрелки между солдатами и террористами продолжаются", - сообщила армия в пресс-релизе. Ранее СМИ сообщили, что вооруженные люди проникли в израильский кибуц Саад вблизи сектора Газы, там идет перестрелка. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 490, пострадали более 2,7 тысячи. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/ierusalim-1901462683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В Израиле заявили о перестрелке с бойцами, пытающимися проникнуть из Газы
ЦАХАЛ: военные ведут перестрелку с бойцами из сектора Газа у селения Кфар Аза
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (IDF) сообщила о перестрелке с вооруженными людьми, пытающимися проникнуть из сектора Газа в районе селения Кфар Аза.
"Солдаты IDF нейтрализовали террориста в районе кибуца (селения - ред.) Кфар Аза. Перестрелки между солдатами и террористами продолжаются", - сообщила армия в пресс-релизе.
Ранее СМИ сообщили, что вооруженные люди проникли в израильский кибуц Саад
вблизи сектора Газы, там идет перестрелка.
В субботу утром Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В Иерусалиме прогремели взрывы
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 490, пострадали более 2,7 тысячи.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Атака на Израиль: война меняет ориентацию Россия
призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
. Постпред РФ при ООН Василий Небензя
сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.