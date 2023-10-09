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В Израиле заявили о перестрелке с бойцами, пытающимися проникнуть из Газы - РИА Новости, 09.10.2023
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12:37 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/perestrelka-1901475060.html
В Израиле заявили о перестрелке с бойцами, пытающимися проникнуть из Газы
В Израиле заявили о перестрелке с бойцами, пытающимися проникнуть из Газы - РИА Новости, 09.10.2023
В Израиле заявили о перестрелке с бойцами, пытающимися проникнуть из Газы
Армия обороны Израиля (IDF) сообщила о перестрелке с вооруженными людьми, пытающимися проникнуть из сектора Газа в районе селения Кфар Аза. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:37
2023-10-09T12:37
в мире
израиль
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (IDF) сообщила о перестрелке с вооруженными людьми, пытающимися проникнуть из сектора Газа в районе селения Кфар Аза. "Солдаты IDF нейтрализовали террориста в районе кибуца (селения - ред.) Кфар Аза. Перестрелки между солдатами и террористами продолжаются", - сообщила армия в пресс-релизе. Ранее СМИ сообщили, что вооруженные люди проникли в израильский кибуц Саад вблизи сектора Газы, там идет перестрелка. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 490, пострадали более 2,7 тысячи. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/ierusalim-1901462683.html
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
израиль
палестина
сектор газа
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в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В Израиле заявили о перестрелке с бойцами, пытающимися проникнуть из Газы

ЦАХАЛ: военные ведут перестрелку с бойцами из сектора Газа у селения Кфар Аза

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (IDF) сообщила о перестрелке с вооруженными людьми, пытающимися проникнуть из сектора Газа в районе селения Кфар Аза.
"Солдаты IDF нейтрализовали террориста в районе кибуца (селения - ред.) Кфар Аза. Перестрелки между солдатами и террористами продолжаются", - сообщила армия в пресс-релизе.
Ранее СМИ сообщили, что вооруженные люди проникли в израильский кибуц Саад вблизи сектора Газы, там идет перестрелка.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В Иерусалиме прогремели взрывы
Вчера, 12:09
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 490, пострадали более 2,7 тысячи.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
8 октября, 16:15
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
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В миреИзраильПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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