https://ria.ru/20231009/peregovory-1901550565.html
Путин и премьер Ирака обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и премьер Ирака обсудят ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.10.2023
Путин и премьер Ирака обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Республики Ирак Мухаммед ас-Судани 10 октября обсудят развитие сотрудничества и актуальные международные темы, РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:30
2023-10-09T16:30
2023-10-09T16:36
владимир путин
ирак
ближний восток
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_b98c05e7e21f8254d3fa76551212425e.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Республики Ирак Мухаммед ас-Судани 10 октября обсудят развитие сотрудничества и актуальные международные темы, прежде всего, ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе Кремля."Десятого октября в Кремле состоятся переговоры Президента Российской Федерации Владимира Путина с Премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани. Будут обстоятельно рассмотрены вопросы развития многопланового российско-иракского сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня, прежде всего, ситуация на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.Уточняется, что на следующий день президент РФ и премьер-министр Ирака примут участие в пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".Международный форум "Российская энергетическая неделя" состоится в столичном ЦВЗ "Манеж" с 11 по 13 октября, его организаторами являются фонд "Росконгресс" и министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.
https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897692202.html
ирак
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_b91586a1a5527277e9ad583e421b5b93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ирак, ближний восток, политика
Владимир Путин, Ирак, Ближний Восток, Политика
Путин и премьер Ирака обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и премьер Ирака ас-Судани обсудят ситуацию на Ближнем Востоке 10 октября