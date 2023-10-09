https://ria.ru/20231009/peregovory-1901550565.html

Путин и премьер Ирака обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Путин и премьер Ирака обсудят ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.10.2023

Путин и премьер Ирака обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Республики Ирак Мухаммед ас-Судани 10 октября обсудят развитие сотрудничества и актуальные международные темы, РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T16:30

2023-10-09T16:30

2023-10-09T16:36

владимир путин

ирак

ближний восток

политика

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Республики Ирак Мухаммед ас-Судани 10 октября обсудят развитие сотрудничества и актуальные международные темы, прежде всего, ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе Кремля."Десятого октября в Кремле состоятся переговоры Президента Российской Федерации Владимира Путина с Премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани. Будут обстоятельно рассмотрены вопросы развития многопланового российско-иракского сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня, прежде всего, ситуация на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.Уточняется, что на следующий день президент РФ и премьер-министр Ирака примут участие в пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".Международный форум "Российская энергетическая неделя" состоится в столичном ЦВЗ "Манеж" с 11 по 13 октября, его организаторами являются фонд "Росконгресс" и министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.

https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897692202.html

ирак

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, ирак, ближний восток, политика