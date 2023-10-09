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Путин и премьер Ирака обсудят ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.10.2023
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16:30 09.10.2023 (обновлено: 16:36 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/peregovory-1901550565.html
Путин и премьер Ирака обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и премьер Ирака обсудят ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.10.2023
Путин и премьер Ирака обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Республики Ирак Мухаммед ас-Судани 10 октября обсудят развитие сотрудничества и актуальные международные темы, РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:30
2023-10-09T16:36
владимир путин
ирак
ближний восток
политика
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Республики Ирак Мухаммед ас-Судани 10 октября обсудят развитие сотрудничества и актуальные международные темы, прежде всего, ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе Кремля."Десятого октября в Кремле состоятся переговоры Президента Российской Федерации Владимира Путина с Премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани. Будут обстоятельно рассмотрены вопросы развития многопланового российско-иракского сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня, прежде всего, ситуация на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.Уточняется, что на следующий день президент РФ и премьер-министр Ирака примут участие в пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".Международный форум "Российская энергетическая неделя" состоится в столичном ЦВЗ "Манеж" с 11 по 13 октября, его организаторами являются фонд "Росконгресс" и министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.
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владимир путин, ирак, ближний восток, политика
Владимир Путин, Ирак, Ближний Восток, Политика
Путин и премьер Ирака обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Путин и премьер Ирака ас-Судани обсудят ситуацию на Ближнем Востоке 10 октября

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Республики Ирак Мухаммед ас-Судани 10 октября обсудят развитие сотрудничества и актуальные международные темы, прежде всего, ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Десятого октября в Кремле состоятся переговоры Президента Российской Федерации Владимира Путина с Премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани. Будут обстоятельно рассмотрены вопросы развития многопланового российско-иракского сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня, прежде всего, ситуация на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на следующий день президент РФ и премьер-министр Ирака примут участие в пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" состоится в столичном ЦВЗ "Манеж" с 11 по 13 октября, его организаторами являются фонд "Росконгресс" и министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.
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