https://ria.ru/20231009/paritet-1901383055.html

Посол Антонов объяснил, чем обернется отказ США от ратификации ДВЗЯИ

Посол Антонов объяснил, чем обернется отказ США от ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 09.10.2023

Посол Антонов объяснил, чем обернется отказ США от ратификации ДВЗЯИ

Отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вынуждает Россию, которая это сделала, предпринять шаги для... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T02:46

2023-10-09T02:46

2023-10-09T05:47

россия

сша

вашингтон (штат)

анатолий антонов

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

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ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вынуждает Россию, которая это сделала, предпринять шаги для восстановления паритета, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Владимир Путин в четверг заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения возобновить ядерные испытания. "Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году. Мы и подавляющее большинство международного сообщества более четверти века ожидали, что США последуют нашему примеру, показав себя ответственной ядерной державой. Ожидания оказались напрасными. Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ. Нарушение глобального стратегического паритета недопустимо", - сказал посол журналистам. Совет Госдумы уже в понедельник собирается обсудить вопрос об отзыве ратификации, сообщила ранее РИА Новости председатель комитета по вопросам семьи Нина Останина. Антонов отверг звучащую в Вашингтоне критику позиции Москвы."Это очередное проявление политики Вашингтона, основывающейся на принципе "что позволено США, не позволено другим странам". Соединенные Штаты — последнее государство, которое может читать остальным нравоучения по поводу угроз ДВЗЯИ и глобальному режиму запрета на ядерные испытания", - сказал он.Как напомнил посол, США уже 25 лет тормозят процесс вступления соглашения в силу, отказываясь от его ратификации. Декларируя приверженность мораторию на ядерные испытания, Белый дом продолжает поддерживать в эксплуатационной готовности ядерную инфраструктуру, включая испытательный полигон в Неваде. "Очевидно, что американцы не отказываются от возможности натурных тестов, прежде всего в контексте широкомасштабной модернизации стратегического арсенала и разработки новых типов ядерных боеприпасов", - заключил Антонов.

https://ria.ru/20231006/ratifikatsiya-1901071792.html

https://ria.ru/20231005/politika-1900766873.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф