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Посол Антонов объяснил, чем обернется отказ США от ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 09.10.2023
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02:46 09.10.2023 (обновлено: 05:47 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/paritet-1901383055.html
Посол Антонов объяснил, чем обернется отказ США от ратификации ДВЗЯИ
Посол Антонов объяснил, чем обернется отказ США от ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 09.10.2023
Посол Антонов объяснил, чем обернется отказ США от ратификации ДВЗЯИ
Отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вынуждает Россию, которая это сделала, предпринять шаги для... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T02:46
2023-10-09T05:47
россия
сша
вашингтон (штат)
анатолий антонов
владимир путин
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вынуждает Россию, которая это сделала, предпринять шаги для восстановления паритета, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Владимир Путин в четверг заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения возобновить ядерные испытания. "Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году. Мы и подавляющее большинство международного сообщества более четверти века ожидали, что США последуют нашему примеру, показав себя ответственной ядерной державой. Ожидания оказались напрасными. Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ. Нарушение глобального стратегического паритета недопустимо", - сказал посол журналистам. Совет Госдумы уже в понедельник собирается обсудить вопрос об отзыве ратификации, сообщила ранее РИА Новости председатель комитета по вопросам семьи Нина Останина. Антонов отверг звучащую в Вашингтоне критику позиции Москвы."Это очередное проявление политики Вашингтона, основывающейся на принципе "что позволено США, не позволено другим странам". Соединенные Штаты — последнее государство, которое может читать остальным нравоучения по поводу угроз ДВЗЯИ и глобальному режиму запрета на ядерные испытания", - сказал он.Как напомнил посол, США уже 25 лет тормозят процесс вступления соглашения в силу, отказываясь от его ратификации. Декларируя приверженность мораторию на ядерные испытания, Белый дом продолжает поддерживать в эксплуатационной готовности ядерную инфраструктуру, включая испытательный полигон в Неваде. "Очевидно, что американцы не отказываются от возможности натурных тестов, прежде всего в контексте широкомасштабной модернизации стратегического арсенала и разработки новых типов ядерных боеприпасов", - заключил Антонов.
https://ria.ru/20231006/ratifikatsiya-1901071792.html
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россия
сша
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россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф
Россия, США, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Посол Антонов объяснил, чем обернется отказ США от ратификации ДВЗЯИ

Антонов: отказ США от ратификации ДВЗЯИ вынуждает Россию восстановить паритет

© Минобороны РоссииЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
© Минобороны России
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вынуждает Россию, которая это сделала, предпринять шаги для восстановления паритета, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Владимир Путин в четверг заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения возобновить ядерные испытания.
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Гутерреш призвал ядерные державы ратифицировать ДВЗЯИ
6 октября, 20:55
"Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году. Мы и подавляющее большинство международного сообщества более четверти века ожидали, что США последуют нашему примеру, показав себя ответственной ядерной державой. Ожидания оказались напрасными. Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ. Нарушение глобального стратегического паритета недопустимо", - сказал посол журналистам.
Совет Госдумы уже в понедельник собирается обсудить вопрос об отзыве ратификации, сообщила ранее РИА Новости председатель комитета по вопросам семьи Нина Останина.
Антонов отверг звучащую в Вашингтоне критику позиции Москвы.
"Это очередное проявление политики Вашингтона, основывающейся на принципе "что позволено США, не позволено другим странам". Соединенные Штаты — последнее государство, которое может читать остальным нравоучения по поводу угроз ДВЗЯИ и глобальному режиму запрета на ядерные испытания", - сказал он.
Как напомнил посол, США уже 25 лет тормозят процесс вступления соглашения в силу, отказываясь от его ратификации. Декларируя приверженность мораторию на ядерные испытания, Белый дом продолжает поддерживать в эксплуатационной готовности ядерную инфраструктуру, включая испытательный полигон в Неваде.
"Очевидно, что американцы не отказываются от возможности натурных тестов, прежде всего в контексте широкомасштабной модернизации стратегического арсенала и разработки новых типов ядерных боеприпасов", - заключил Антонов.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Ядерная доктрина актуальна. Путин рассказал о возможном ответе Америке
5 октября, 19:50
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Анатолий АнтоновВладимир ПутинДмитрий ПесковГосдума РФ
 
 
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