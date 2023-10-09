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ФЕОР не получала сведений о погибших в Израиле паломниках из России - РИА Новости, 09.10.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:47 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/palomniki-1901455158.html
ФЕОР не получала сведений о погибших в Израиле паломниках из России
ФЕОР не получала сведений о погибших в Израиле паломниках из России - РИА Новости, 09.10.2023
ФЕОР не получала сведений о погибших в Израиле паломниках из России
Федерация еврейских общин России (ФЕОР) не получала сведений о погибших или пострадавших во время нападений в Израиле на праздниках Шмини Ацерет и Симхат Тора... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:47
2023-10-09T11:47
религия
израиль
религия
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) не получала сведений о погибших или пострадавших во время нападений в Израиле на праздниках Шмини Ацерет и Симхат Тора на паломников из РФ, но известно уже о многих погибших или пострадавших среди репатриантов из России и членов их семей, сказал РИА Новости председатель Общественного совета Федерации Еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин РИА Новости. "Сведений о пострадавших и погибших из России непосредственно паломников у нас нет, мы таких сведений не получали. Но выходцев из России, конечно, очень много - уже известно обо многих погибших у семей или самих репатриантов из России", - сказал Горин РИА Новости. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 493, пострадали более 2,7 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения анклава. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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7 495 645-6601
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израиль, религия, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Религия, Израиль, Религия, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ФЕОР не получала сведений о погибших в Израиле паломниках из России

ФЕОР: данных о погибших или пострадавших в Израиле паломниках из России нет

© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) не получала сведений о погибших или пострадавших во время нападений в Израиле на праздниках Шмини Ацерет и Симхат Тора на паломников из РФ, но известно уже о многих погибших или пострадавших среди репатриантов из России и членов их семей, сказал РИА Новости председатель Общественного совета Федерации Еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин РИА Новости.
"Сведений о пострадавших и погибших из России непосредственно паломников у нас нет, мы таких сведений не получали. Но выходцев из России, конечно, очень много - уже известно обо многих погибших у семей или самих репатриантов из России", - сказал Горин РИА Новости.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 493, пострадали более 2,7 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения анклава.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
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РелигияИзраильРелигияРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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