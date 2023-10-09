ФЕОР не получала сведений о погибших в Израиле паломниках из России

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) не получала сведений о погибших или пострадавших во время нападений в Израиле на праздниках Шмини Ацерет и Симхат Тора на паломников из РФ, но известно уже о многих погибших или пострадавших среди репатриантов из России и членов их семей, сказал РИА Новости председатель Общественного совета Федерации Еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин РИА Новости. "Сведений о пострадавших и погибших из России непосредственно паломников у нас нет, мы таких сведений не получали. Но выходцев из России, конечно, очень много - уже известно обо многих погибших у семей или самих репатриантов из России", - сказал Горин РИА Новости. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 493, пострадали более 2,7 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения анклава. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) не получала сведений о погибших или пострадавших во время нападений в Израиле на праздниках Шмини Ацерет и Симхат Тора на паломников из РФ, но известно уже о многих погибших или пострадавших среди репатриантов из России и членов их семей, сказал РИА Новости председатель Общественного совета Федерации Еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин РИА Новости.
"Сведений о пострадавших и погибших из России непосредственно паломников у нас нет, мы таких сведений не получали. Но выходцев из России, конечно, очень много - уже известно обо многих погибших у семей или самих репатриантов из России", - сказал Горин РИА Новости.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 493, пострадали более 2,7 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения анклава.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООНВасилий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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