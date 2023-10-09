https://ria.ru/20231009/palestina-1901450122.html
Дипмиссия сообщила, сколько россиян находятся в Палестине
Дипмиссия сообщила, сколько россиян находятся в Палестине - РИА Новости, 09.10.2023
Дипмиссия сообщила, сколько россиян находятся в Палестине
Более двух тысяч россиян стоят на консульском учете в Палестине, в том числе 1,2 тысячи в секторе Газа, заявила пресс-секретарь российской дипломатической... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:29
2023-10-09T11:29
2023-10-09T11:31
в мире
израиль
россия
палестина
михаил богданов
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Более двух тысяч россиян стоят на консульском учете в Палестине, в том числе 1,2 тысячи в секторе Газа, заявила пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова в эфире канала "Россия 24". "Граждане России на территории Палестины, безусловно, есть. На консульском учете и на западном берегу реки Иордан, и в секторе Газа находятся более двух тысяч человек. В секторе Газа (в самом анклаве) около 1,2 тысячи. Опять же надо понимать, что постановка на консульский учет - процедура необязательная и добровольная, поэтому точное количество наших граждан в секторе мы сказать не можем", - заявила Зарипова. Она добавила, что информации о пострадавших россиянах не поступало. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231009/palestina-1901427942.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Дипмиссия сообщила, сколько россиян находятся в Палестине
Дипмиссия: на консульском учете в Палестине стоят более двух тысяч россиян