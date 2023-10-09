https://ria.ru/20231009/palestina-1901450122.html

Дипмиссия сообщила, сколько россиян находятся в Палестине

Дипмиссия сообщила, сколько россиян находятся в Палестине - РИА Новости, 09.10.2023

Дипмиссия сообщила, сколько россиян находятся в Палестине

Более двух тысяч россиян стоят на консульском учете в Палестине, в том числе 1,2 тысячи в секторе Газа, заявила пресс-секретарь российской дипломатической... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:29

2023-10-09T11:29

2023-10-09T11:31

в мире

израиль

россия

палестина

михаил богданов

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Более двух тысяч россиян стоят на консульском учете в Палестине, в том числе 1,2 тысячи в секторе Газа, заявила пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова в эфире канала "Россия 24". "Граждане России на территории Палестины, безусловно, есть. На консульском учете и на западном берегу реки Иордан, и в секторе Газа находятся более двух тысяч человек. В секторе Газа (в самом анклаве) около 1,2 тысячи. Опять же надо понимать, что постановка на консульский учет - процедура необязательная и добровольная, поэтому точное количество наших граждан в секторе мы сказать не можем", - заявила Зарипова. Она добавила, что информации о пострадавших россиянах не поступало. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231009/palestina-1901427942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году