https://ria.ru/20231009/otdykh-1901490595.html
Песков ответил на вопрос о популяризации мест отдыха Путина
Песков ответил на вопрос о популяризации мест отдыха Путина - РИА Новости, 09.10.2023
Песков ответил на вопрос о популяризации мест отдыха Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает, что места отдыха главы государства нуждаются в особой популяризации - там уже отдыхают многие россияне. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:22
2023-10-09T13:22
2023-10-09T15:18
владимир путин
русское географическое общество
россия
красноярский край
туризм
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает, что места отдыха главы государства нуждаются в особой популяризации - там уже отдыхают многие россияне. Соответствующее предложение сделать места отдыха Владимира Путина туристическими объектами прозвучало на пресс-конференции, посвящённой старту конкурса медиагрантов Русского географического общества на 2024 год. "Вы знаете, что Путин отдыхает не в каких-то гостиницах, или каких-то таких больших туристических массовых объектах. Отдыхает на природе - причём это такая дикая природа: заповедники, леса, места действительно увлекательные. Если вы имеете в виду повесить табличку, что в тени этого дуба отдыхал Путин, я к этому отношусь негативно. Если вы имеете в виду рассказать о красоте Хакасии, Тувы и Красноярского края, то об этом много всего рассказано, и наши граждане знают, какая там красота" , - сказал Песков. Он добавил, что многие россияне отдыхают в тех же местах, что и президент. "Это те же места, которыми пользуются все россияне. Это не какие то особенные места", - сказал он.
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владимир путин, русское географическое общество, россия, красноярский край, новости - туризм
Владимир Путин, Русское географическое общество, Россия, Красноярский край, Туризм, Новости - Туризм
Песков ответил на вопрос о популяризации мест отдыха Путина
Песков не считает, что места отдыха Путина нуждаются в особой популяризации