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В Приамурье реализуют весь потенциал копии Албазинского острога - РИА Новости, 09.10.2023
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Амурская область
Амурская область
 
06:57 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/ostrog-1901391088.html
В Приамурье реализуют весь потенциал копии Албазинского острога
В Приамурье реализуют весь потенциал копии Албазинского острога - РИА Новости, 09.10.2023
В Приамурье реализуют весь потенциал копии Албазинского острога
Спонсорская поддержка поможет реализовать весь потенциал копии Албазинского острога в Амурской области к весне 2024 года, сообщает губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T06:57
2023-10-09T06:57
амурская область
василий орлов (губернатор)
амур (река)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт - РИА Новости. Спонсорская поддержка поможет реализовать весь потенциал копии Албазинского острога в Амурской области к весне 2024 года, сообщает губернатор Василий Орлов. "При поддержке компании "Атлас Майнинг" в музейном комплексе "Албазинский острог" в парке "Патриот" будет создана уникальная экспозиция, благодаря которой посетители смогут "погрузиться" в историю освоения Амура в XVII веке. Полноценную выставку-реконструкцию планируем открыть к маю следующего года. Благодаря спонсорской поддержке мы реализуем весь потенциал копии Албазинского острога", - написал Орлов в своем Telegram-канале. Кроме этого, спонсор планирует профинансировать разработку проекта по обеспечению пожарной безопасности музейного комплекса. Как уточняет областное правительство, экспозиция разместится на базе основных объектов копии острога: Большая проездная и Спасская башни, три угловые и две глухие сторожевые башни, амбар, Съезжая изба, Воеводский двор и другие. Здесь воссоздадут картины жизни и быта русских первопоселенцев, а также эпизоды героической защиты крепости во время осады маньчжурскими войсками. Планируется, что вся работа будет выполнена за семь месяцев поэтапно. Специалистам предстоит разработать комплекс архитектурных и инженерных решений, изготовить экспонаты, инфографику, фильмы, звукозаписи, а также смонтировать экспозиции. Городище "Албазинский острог" - место первого укрепленного поселения русских на Амуре в XVII веке. В фондах музея хранятся уникальные предметы XVII столетия, обнаруженные в ходе археологических раскопок памятника: коллекция нательных крестов защитников Албазинского острога, орудия труда, предметы быта, образцы вооружения албазинцев. Экспозиция музея рассказывает о том, как осваивали суровый приамурский край русские первопроходцы в XVII веке, как в XIX столетии, вернувшись сюда снова, основали они здесь Албазинскую станицу. В центре экспозиции – комплекс об истории создания Албазинского воеводства. На территории музея возведён этнографический комплекс "Казачья изба с подворьем" периода XIX – начала XX веков - амбаром, завозней, кузницей, баней по-чёрному; недалеко от подворья возвели церковь. Инициатором создания Албазинского музея стала Агриппина Николаевна Дорохина (1911 – 2002) – потомственная албазинская казачка из рода Суриковых.
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василий орлов (губернатор), амур (река), амурская область
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Амур (река), Амурская область
В Приамурье реализуют весь потенциал копии Албазинского острога

В Приамурье к весне 2024 года реализуют потенциал копии Албазинского острога

© Фото : Фонд "Петропавловск"Археологические раскопки в Амурской области, Албазинский острог
Археологические раскопки в Амурской области, Албазинский острог - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : Фонд "Петропавловск"
Археологические раскопки в Амурской области, Албазинский острог. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт - РИА Новости. Спонсорская поддержка поможет реализовать весь потенциал копии Албазинского острога в Амурской области к весне 2024 года, сообщает губернатор Василий Орлов.
«
"При поддержке компании "Атлас Майнинг" в музейном комплексе "Албазинский острог" в парке "Патриот" будет создана уникальная экспозиция, благодаря которой посетители смогут "погрузиться" в историю освоения Амура в XVII веке. Полноценную выставку-реконструкцию планируем открыть к маю следующего года. Благодаря спонсорской поддержке мы реализуем весь потенциал копии Албазинского острога", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
Кроме этого, спонсор планирует профинансировать разработку проекта по обеспечению пожарной безопасности музейного комплекса.
Как уточняет областное правительство, экспозиция разместится на базе основных объектов копии острога: Большая проездная и Спасская башни, три угловые и две глухие сторожевые башни, амбар, Съезжая изба, Воеводский двор и другие. Здесь воссоздадут картины жизни и быта русских первопоселенцев, а также эпизоды героической защиты крепости во время осады маньчжурскими войсками.
Планируется, что вся работа будет выполнена за семь месяцев поэтапно. Специалистам предстоит разработать комплекс архитектурных и инженерных решений, изготовить экспонаты, инфографику, фильмы, звукозаписи, а также смонтировать экспозиции.
Городище "Албазинский острог" - место первого укрепленного поселения русских на Амуре в XVII веке. В фондах музея хранятся уникальные предметы XVII столетия, обнаруженные в ходе археологических раскопок памятника: коллекция нательных крестов защитников Албазинского острога, орудия труда, предметы быта, образцы вооружения албазинцев. Экспозиция музея рассказывает о том, как осваивали суровый приамурский край русские первопроходцы в XVII веке, как в XIX столетии, вернувшись сюда снова, основали они здесь Албазинскую станицу. В центре экспозиции – комплекс об истории создания Албазинского воеводства. На территории музея возведён этнографический комплекс "Казачья изба с подворьем" периода XIX – начала XX веков - амбаром, завозней, кузницей, баней по-чёрному; недалеко от подворья возвели церковь. Инициатором создания Албазинского музея стала Агриппина Николаевна Дорохина (1911 – 2002) – потомственная албазинская казачка из рода Суриковых.
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