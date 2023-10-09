https://ria.ru/20231009/ostrog-1901391088.html

В Приамурье реализуют весь потенциал копии Албазинского острога

В Приамурье реализуют весь потенциал копии Албазинского острога - РИА Новости, 09.10.2023

В Приамурье реализуют весь потенциал копии Албазинского острога

Спонсорская поддержка поможет реализовать весь потенциал копии Албазинского острога в Амурской области к весне 2024 года, сообщает губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T06:57

2023-10-09T06:57

2023-10-09T06:57

амурская область

василий орлов (губернатор)

амур (река)

амурская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97182/03/971820345_0:54:2000:1179_1920x0_80_0_0_7e1758f53dce30c3b6b2f560ff3d18b2.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт - РИА Новости. Спонсорская поддержка поможет реализовать весь потенциал копии Албазинского острога в Амурской области к весне 2024 года, сообщает губернатор Василий Орлов. "При поддержке компании "Атлас Майнинг" в музейном комплексе "Албазинский острог" в парке "Патриот" будет создана уникальная экспозиция, благодаря которой посетители смогут "погрузиться" в историю освоения Амура в XVII веке. Полноценную выставку-реконструкцию планируем открыть к маю следующего года. Благодаря спонсорской поддержке мы реализуем весь потенциал копии Албазинского острога", - написал Орлов в своем Telegram-канале. Кроме этого, спонсор планирует профинансировать разработку проекта по обеспечению пожарной безопасности музейного комплекса. Как уточняет областное правительство, экспозиция разместится на базе основных объектов копии острога: Большая проездная и Спасская башни, три угловые и две глухие сторожевые башни, амбар, Съезжая изба, Воеводский двор и другие. Здесь воссоздадут картины жизни и быта русских первопоселенцев, а также эпизоды героической защиты крепости во время осады маньчжурскими войсками. Планируется, что вся работа будет выполнена за семь месяцев поэтапно. Специалистам предстоит разработать комплекс архитектурных и инженерных решений, изготовить экспонаты, инфографику, фильмы, звукозаписи, а также смонтировать экспозиции. Городище "Албазинский острог" - место первого укрепленного поселения русских на Амуре в XVII веке. В фондах музея хранятся уникальные предметы XVII столетия, обнаруженные в ходе археологических раскопок памятника: коллекция нательных крестов защитников Албазинского острога, орудия труда, предметы быта, образцы вооружения албазинцев. Экспозиция музея рассказывает о том, как осваивали суровый приамурский край русские первопроходцы в XVII веке, как в XIX столетии, вернувшись сюда снова, основали они здесь Албазинскую станицу. В центре экспозиции – комплекс об истории создания Албазинского воеводства. На территории музея возведён этнографический комплекс "Казачья изба с подворьем" периода XIX – начала XX веков - амбаром, завозней, кузницей, баней по-чёрному; недалеко от подворья возвели церковь. Инициатором создания Албазинского музея стала Агриппина Николаевна Дорохина (1911 – 2002) – потомственная албазинская казачка из рода Суриковых.

https://ria.ru/20231003/priamure-1900119925.html

амур (река)

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

василий орлов (губернатор), амур (река), амурская область