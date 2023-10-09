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В Москве за трое суток выпала почти треть месячной нормы осадков - РИА Новости, 09.10.2023
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09:06 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/osadki-1901400128.html
В Москве за трое суток выпала почти треть месячной нормы осадков
В Москве за трое суток выпала почти треть месячной нормы осадков - РИА Новости, 09.10.2023
В Москве за трое суток выпала почти треть месячной нормы осадков
За трое суток непогоды в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков, а с начала месяца - более половины, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T09:06
2023-10-09T09:06
погода
москва
татьяна позднякова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. За трое суток непогоды в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков, а с начала месяца - более половины, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "За трое суток ненастья в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков, а с начала месяца –более половины. Много осадков досталось северу Подмосковья, в Клину за трое суток более 50 миллиметров, и большая часть в виде мокрого снега", - заявила она. Синоптик также добавила, что снежный покров нигде не лег, поскольку почва была напитана дождевой водой и оставалась теплой.
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погода, москва, татьяна позднякова, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Татьяна Позднякова, Московская область (Подмосковье)
В Москве за трое суток выпала почти треть месячной нормы осадков

Синоптик: в Москве за трое суток выпало около 30% месячной нормы осадков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы
Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. За трое суток непогоды в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков, а с начала месяца - более половины, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"За трое суток ненастья в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков, а с начала месяца –более половины. Много осадков досталось северу Подмосковья, в Клину за трое суток более 50 миллиметров, и большая часть в виде мокрого снега", - заявила она.
Синоптик также добавила, что снежный покров нигде не лег, поскольку почва была напитана дождевой водой и оставалась теплой.
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