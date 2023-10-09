https://ria.ru/20231009/osadki-1901400128.html

В Москве за трое суток выпала почти треть месячной нормы осадков

В Москве за трое суток выпала почти треть месячной нормы осадков - РИА Новости, 09.10.2023

В Москве за трое суток выпала почти треть месячной нормы осадков

За трое суток непогоды в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков, а с начала месяца - более половины, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T09:06

2023-10-09T09:06

2023-10-09T09:06

погода

москва

татьяна позднякова

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. За трое суток непогоды в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков, а с начала месяца - более половины, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "За трое суток ненастья в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков, а с начала месяца –более половины. Много осадков досталось северу Подмосковья, в Клину за трое суток более 50 миллиметров, и большая часть в виде мокрого снега", - заявила она. Синоптик также добавила, что снежный покров нигде не лег, поскольку почва была напитана дождевой водой и оставалась теплой.

https://ria.ru/20230927/zima-1898845945.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, татьяна позднякова, московская область (подмосковье)