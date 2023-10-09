https://ria.ru/20231009/osadki-1901400128.html
В Москве за трое суток выпала почти треть месячной нормы осадков
В Москве за трое суток выпала почти треть месячной нормы осадков - РИА Новости, 09.10.2023
В Москве за трое суток выпала почти треть месячной нормы осадков
За трое суток непогоды в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков, а с начала месяца - более половины, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T09:06
2023-10-09T09:06
2023-10-09T09:06
погода
москва
татьяна позднякова
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901321951_0:80:3103:1825_1920x0_80_0_0_9bab0813246cf28e502d647e97c26864.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. За трое суток непогоды в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков, а с начала месяца - более половины, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "За трое суток ненастья в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков, а с начала месяца –более половины. Много осадков досталось северу Подмосковья, в Клину за трое суток более 50 миллиметров, и большая часть в виде мокрого снега", - заявила она. Синоптик также добавила, что снежный покров нигде не лег, поскольку почва была напитана дождевой водой и оставалась теплой.
https://ria.ru/20230927/zima-1898845945.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901321951_374:0:3103:2047_1920x0_80_0_0_a6d6760fc540daf9fb9007dbb8207d14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, татьяна позднякова, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Татьяна Позднякова, Московская область (Подмосковье)
В Москве за трое суток выпала почти треть месячной нормы осадков
Синоптик: в Москве за трое суток выпало около 30% месячной нормы осадков