https://ria.ru/20231009/oon-1901376433.html

Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в Израиле и Газе

Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в Израиле и Газе - РИА Новости, 09.10.2023

Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в Израиле и Газе

Совет безопасности ООН по итогам закрытого заседания не принял никакого заявления по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T00:31

2023-10-09T00:31

2023-10-09T05:43

израиль

россия

палестина

василий небензя

биньямин нетаньяху

михаил богданов

хамас

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg

ООН, 9 окт - РИА Новости. Совет безопасности ООН по итогам закрытого заседания не принял никакого заявления по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Постпред России при ООН Василий Небензя ответил журналистам отрицательно на вопрос о том, есть ли заявление Совбеза. Постпред Мальты Ванесса Фрейзер в свою очередь заявила, что ни одно из государств не предлагало проекта заявления. Она также указала, что все члены Совбеза осудили нападение ХАМАС на Израиль.Как рассказала постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба, с докладом о ситуации в зоне конфликта выступил спецкоординатор ООН Тор Веннесланд.По ее словам, все члены Совбеза должны задействовать как международные, так и двусторонние каналы для призывов к прекращению огня и деэскалации.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/frantsuzy-1901351917.html

https://ria.ru/20231008/zalp-1901373783.html

https://ria.ru/20231009/khamas-1901375355.html

израиль

россия

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, россия, палестина, василий небензя, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, совет безопасности оон, оон, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году