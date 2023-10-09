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"Хезболла" заявила об обстреле объектов ВС Израиля после гибели трех бойцов

"Хезболла" заявила об обстреле объектов ВС Израиля после гибели трех бойцов - РИА Новости, 09.10.2023

"Хезболла" заявила об обстреле объектов ВС Израиля после гибели трех бойцов

Ливанское движение "Хезболла" заявило о нанесении ударов по объектам израильской армии после гибели трех своих бойцов. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T22:24

2023-10-09T22:24

2023-10-09T22:58

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хезболла

хамас

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ТУНИС, 9 окт — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило о нанесении ударов по объектам израильской армии после гибели трех своих бойцов. "После мученической гибели трех братьев-борцов за веру сегодня днем в результате нападения Израиля на ливанские города и деревни группы исламского сопротивления в качестве своего первого ответа обстреляли управляемыми ракетами и минометными снарядами казармы Пранит, являющиеся командным центром дивизии "Галилея", и казармы "Авивим", служащие командным центром Западной бригады", — говорится в публикации в Telegram-канале.В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что отвечает артиллерийским огнем на эти удары.Ранее сегодня армия Ливана подтвердила обстрел Израилем приграничных районов на юге страны.Беспрецедентная атакаВ субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено образование двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/mest-1901625917.html

https://ria.ru/20231009/netanyakhu-1901624456.html

https://ria.ru/20231009/tsakhal-1901624283.html

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в мире, израиль, ливан, палестина, сергей лавров, биньямин нетаньяху, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году