Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" заявила об обстреле объектов ВС Израиля после гибели трех бойцов - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 09.10.2023 (обновлено: 22:58 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/obstrely-1901626636.html
"Хезболла" заявила об обстреле объектов ВС Израиля после гибели трех бойцов
"Хезболла" заявила об обстреле объектов ВС Израиля после гибели трех бойцов - РИА Новости, 09.10.2023
"Хезболла" заявила об обстреле объектов ВС Израиля после гибели трех бойцов
Ливанское движение "Хезболла" заявило о нанесении ударов по объектам израильской армии после гибели трех своих бойцов. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T22:24
2023-10-09T22:58
в мире
израиль
ливан
палестина
сергей лавров
биньямин нетаньяху
хезболла
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901117057_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2460815d81c43465fa398981cb613f40.jpg
ТУНИС, 9 окт — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило о нанесении ударов по объектам израильской армии после гибели трех своих бойцов. &quot;После мученической гибели трех братьев-борцов за веру сегодня днем в результате нападения Израиля на ливанские города и деревни группы исламского сопротивления в качестве своего первого ответа обстреляли управляемыми ракетами и минометными снарядами казармы Пранит, являющиеся командным центром дивизии &quot;Галилея&quot;, и казармы &quot;Авивим&quot;, служащие командным центром Западной бригады&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что отвечает артиллерийским огнем на эти удары.Ранее сегодня армия Ливана подтвердила обстрел Израилем приграничных районов на юге страны.Беспрецедентная атакаВ субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено образование двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/mest-1901625917.html
https://ria.ru/20231009/netanyakhu-1901624456.html
https://ria.ru/20231009/tsakhal-1901624283.html
израиль
ливан
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901117057_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e102b780da89e2219ac79639a06301ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, палестина, сергей лавров, биньямин нетаньяху, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Палестина, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила об обстреле объектов ВС Израиля после гибели трех бойцов

"Хезболла" заявила об обстрелах объектов ВС Израиля после гибели трех бойцов

© AP Photo / Ohad ZwigenbergДым на месте взрыва на юге Израиля
Дым на месте взрыва на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Дым на месте взрыва на юге Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 9 окт — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило о нанесении ударов по объектам израильской армии после гибели трех своих бойцов.
«

"После мученической гибели трех братьев-борцов за веру сегодня днем в результате нападения Израиля на ливанские города и деревни группы исламского сопротивления в качестве своего первого ответа обстреляли управляемыми ракетами и минометными снарядами казармы Пранит, являющиеся командным центром дивизии "Галилея", и казармы "Авивим", служащие командным центром Западной бригады", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Греция - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В Греции призвали Израиль и Палестину отказаться от логики "мести"
Вчера, 22:13
В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что отвечает артиллерийским огнем на эти удары.
Ранее сегодня армия Ливана подтвердила обстрел Израилем приграничных районов на юге страны.

Беспрецедентная атака

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
На территории Израиля до сих пор есть бойцы ХАМАС, заявил Нетаньяху
Вчера, 22:04
Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.
По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено образование двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
ЦАХАЛ заявил, что отвечает артиллерийским огнем на удары из Ливана
Вчера, 22:02
 
В миреИзраильЛиванПалестинаСергей ЛавровБиньямин НетаньяхуХезболлаХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала