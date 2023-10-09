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Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 09.10.2023

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска за час выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в телеграм-канале в представительстве ДНР... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T17:34

2023-10-09T17:34

2023-10-09T17:34

специальная военная операция на украине

донецк

украина

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в телеграм-канале в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.25 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.35 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. С 16.40 до 17.05 ВСУ продолжали обстреливать районы Донецка из "натовской" артиллерии, выпустив по Киевскому району города девять снарядов, а по Куйбышевскому - три. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато