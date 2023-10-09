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Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 09.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:34 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/obstrel-1901566970.html
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 09.10.2023
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские войска за час выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в телеграм-канале в представительстве ДНР... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:34
2023-10-09T17:34
специальная военная операция на украине
донецк
украина
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в телеграм-канале в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.25 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.35 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. С 16.40 до 17.05 ВСУ продолжали обстреливать районы Донецка из "натовской" артиллерии, выпустив по Киевскому району города девять снарядов, а по Куйбышевскому - три. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украинские военные обстреляли Донецк

СЦКК: ВСУ выпустили 20 снарядов натовского калибра по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в телеграм-канале в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.25 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.35 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
С 16.40 до 17.05 ВСУ продолжали обстреливать районы Донецка из "натовской" артиллерии, выпустив по Киевскому району города девять снарядов, а по Куйбышевскому - три.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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