https://ria.ru/20231009/obstrel-1901550990.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 09.10.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 16.05 обстреляли Горловку кассетными снарядами "натовского" калибра, по городу выпущено два боеприпаса, сообщило в понедельник... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T16:32

2023-10-09T16:32

2023-10-09T17:08

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска в 16.05 обстреляли Горловку кассетными снарядами "натовского" калибра, по городу выпущено два боеприпаса, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 14.50 ВСУ также открыли огонь по Горловке, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра. С 15.45 до 16.00 обстрелу со стороны украинских войск подвергался Киевский район Донецка, по городу выпустили в общей сложности шесть снарядов из "натовской" артиллерии. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231009/obstrel-1901510634.html

https://ria.ru/20231008/obstrel-1901282728.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия