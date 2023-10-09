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Израиль обстрелял из артиллерии районы на юге Ливана - РИА Новости, 09.10.2023
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16:15 09.10.2023 (обновлено: 17:48 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/obstrel-1901545699.html
Израиль обстрелял из артиллерии районы на юге Ливана
Израиль обстрелял из артиллерии районы на юге Ливана - РИА Новости, 09.10.2023
Израиль обстрелял из артиллерии районы на юге Ливана
Израиль обстрелял из артиллерии ряд районов на юге Ливана, слышна стрельба, передает ливанское агентство NNA. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:15
2023-10-09T17:48
в мире
израиль
ливан
россия
михаил богданов
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 9 окт - РИА Новости. Израиль обстрелял из артиллерии ряд районов на юге Ливана, слышна стрельба, передает ливанское агентство NNA. Согласно сообщению агентства, израильские войска подвергли обстрелу район Духейра в южной части Ливана. Агентство пишет, что около границ слышны звуки стрельбы, жители районов на юге страны слышали взрывы. Израильская армия ранее заявила о получении сообщения о проникновении "ряда подозреваемых" с территории Ливана, в район направлены военные. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901538810.html
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в мире, израиль, ливан, россия, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Россия, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль обстрелял из артиллерии районы на юге Ливана

NNA: Израиль обстрелял из артиллерии районы на юге Ливана, слышна стрельба

© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYATДым после израильского артиллерийского обстрела на территории Ливан в районе границы с Израилем. 9 октября 2023
Дым после израильского артиллерийского обстрела на территории Ливан в районе границы с Израилем. 9 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYAT
Дым после израильского артиллерийского обстрела на территории Ливан в районе границы с Израилем. 9 октября 2023
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КАИР, 9 окт - РИА Новости. Израиль обстрелял из артиллерии ряд районов на юге Ливана, слышна стрельба, передает ливанское агентство NNA.
Согласно сообщению агентства, израильские войска подвергли обстрелу район Духейра в южной части Ливана. Агентство пишет, что около границ слышны звуки стрельбы, жители районов на юге страны слышали взрывы.
Израильские военные в районе границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В Израиле ликвидировали нескольких человек, проникших в страну из Ливана
Вчера, 15:49
Израильская армия ранее заявила о получении сообщения о проникновении "ряда подозреваемых" с территории Ливана, в район направлены военные.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Мечеть Мохаммада аль-Амина в центре Бейрута в Ливане - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Компартия Ливана провела митинг в поддержку Палестины
8 октября, 13:47
 
В миреИзраильЛиванРоссияМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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