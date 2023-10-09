Израиль обстрелял из артиллерии районы на юге Ливана
NNA: Израиль обстрелял из артиллерии районы на юге Ливана, слышна стрельба
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYATДым после израильского артиллерийского обстрела на территории Ливан в районе границы с Израилем. 9 октября 2023
Дым после израильского артиллерийского обстрела на территории Ливан в районе границы с Израилем. 9 октября 2023
КАИР, 9 окт - РИА Новости. Израиль обстрелял из артиллерии ряд районов на юге Ливана, слышна стрельба, передает ливанское агентство NNA.
Согласно сообщению агентства, израильские войска подвергли обстрелу район Духейра в южной части Ливана. Агентство пишет, что около границ слышны звуки стрельбы, жители районов на юге страны слышали взрывы.
Израильская армия ранее заявила о получении сообщения о проникновении "ряда подозреваемых" с территории Ливана, в район направлены военные.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.