https://ria.ru/20231009/obstrel-1901545699.html

Израиль обстрелял из артиллерии районы на юге Ливана

Израиль обстрелял из артиллерии районы на юге Ливана - РИА Новости, 09.10.2023

Израиль обстрелял из артиллерии районы на юге Ливана

Израиль обстрелял из артиллерии ряд районов на юге Ливана, слышна стрельба, передает ливанское агентство NNA. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T16:15

2023-10-09T16:15

2023-10-09T17:48

в мире

израиль

ливан

россия

михаил богданов

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901569927_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b32025f2de10b1876abfe82b29ec53e.jpg

КАИР, 9 окт - РИА Новости. Израиль обстрелял из артиллерии ряд районов на юге Ливана, слышна стрельба, передает ливанское агентство NNA. Согласно сообщению агентства, израильские войска подвергли обстрелу район Духейра в южной части Ливана. Агентство пишет, что около границ слышны звуки стрельбы, жители районов на юге страны слышали взрывы. Израильская армия ранее заявила о получении сообщения о проникновении "ряда подозреваемых" с территории Ливана, в район направлены военные. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901538810.html

https://ria.ru/20231008/livan-1901298329.html

израиль

ливан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, россия, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году