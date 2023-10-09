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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 09.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в понедельник в Telegram-канале... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:21
2023-10-09T14:21
2023-10-09T14:21
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ДОНЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в понедельник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:50 (совпадает с мск)- населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку три кассетных снаряда