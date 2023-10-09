Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/obstrel-1901510634.html
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 09.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в понедельник в Telegram-канале... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:21
2023-10-09T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891686879_182:0:1819:921_1920x0_80_0_0_0927115884a9e373921e05e2ea6fd2e6.jpg
ДОНЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в понедельник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:50 (совпадает с мск)- населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891686879_386:0:1614:921_1920x0_80_0_0_a4063787a6b3735a130b6968932cb3ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку три кассетных снаряда

© РИА НовостиПоследствия обстрела Донецка. Кадр видео
Последствия обстрела Донецка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в понедельник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:50 (совпадает с мск)- населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Можно сжигать: Украина как топливо для военно-финансовой пирамиды Европы
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала