https://ria.ru/20231009/obstrel-1901510634.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 09.10.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в понедельник в Telegram-канале... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:21

2023-10-09T14:21

2023-10-09T14:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в понедельник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:50 (совпадает с мск)- населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина