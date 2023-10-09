https://ria.ru/20231009/obstrel-1901399276.html

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 09.10.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска в понедельник выпустили тридцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватскому району ДНР, сообщило... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T09:02

2023-10-09T09:02

2023-10-09T10:27

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили тридцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватскому району ДНР, сообщило представительство республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02:25 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 07:45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, за 35 минут с 8.00 несколько раз подвергся обстрелу Киевский район Донецка, выпущено семнадцать снарядов указанного калибра и семь таких же снарядов по Ясиноватскому району. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231008/obstrel-1901276598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато