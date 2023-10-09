ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район
ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 30 натовских снарядов
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили тридцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватскому району ДНР, сообщило представительство республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02:25 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 07:45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
По данным ведомства, за 35 минут с 8.00 несколько раз подвергся обстрелу Киевский район Донецка, выпущено семнадцать снарядов указанного калибра и семь таких же снарядов по Ясиноватскому району.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.