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ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 09.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:02 09.10.2023 (обновлено: 10:27 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/obstrel-1901399276.html
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 09.10.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска в понедельник выпустили тридцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватскому району ДНР, сообщило... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T09:02
2023-10-09T10:27
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили тридцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватскому району ДНР, сообщило представительство республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02:25 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 07:45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, за 35 минут с 8.00 несколько раз подвергся обстрелу Киевский район Донецка, выпущено семнадцать снарядов указанного калибра и семь таких же снарядов по Ясиноватскому району. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231008/obstrel-1901276598.html
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донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район

ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 30 натовских снарядов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили тридцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватскому району ДНР, сообщило представительство республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02:25 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 07:45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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По данным ведомства, за 35 минут с 8.00 несколько раз подвергся обстрелу Киевский район Донецка, выпущено семнадцать снарядов указанного калибра и семь таких же снарядов по Ясиноватскому району.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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