https://ria.ru/20231009/oborona-1901379612.html

В РВИО предположили, как опыт обороны в Битве за Кавказ может помочь в СВО

В РВИО предположили, как опыт обороны в Битве за Кавказ может помочь в СВО - РИА Новости, 09.10.2023

В РВИО предположили, как опыт обороны в Битве за Кавказ может помочь в СВО

Грамотно выстроенная эшелонированная оборона в Великую Отечественную войну позволила не допустить захвата нацистами Грозного и прорыва в Закавказье, после того... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T01:24

2023-10-09T01:24

2023-10-09T01:24

российское военно-историческое общество (рвио)

новороссийск

грозный

закавказье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846265352_0:297:3112:2048_1920x0_80_0_0_38255bd2e2aab8709dc095f436baa965.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Грамотно выстроенная эшелонированная оборона в Великую Отечественную войну позволила не допустить захвата нацистами Грозного и прорыва в Закавказье, после того как противник выдохся, СССР перешел в наступление сам – такой сценарий мог бы быть реализован и в сегодняшней спецоперации, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 80 лет назад, 9 октября 1943 гитлеровские войска завершили эвакуацию с Таманского полуострова, тем самым Битва за Кавказ завершилась победой СССР. "Если проводить аналогию с сегодняшней спецоперацией, можно отметить тщательно организованные линии обороны: как сегодня на Запорожье, Херсонщине и (в) Донбассе, так и 80 лет назад под Грозным и Туапсе минные поля, траншеи, долговременные огневые точки сыграли неоценимую роль в отражении натиска врага", - сказал Мягков. Историк напомнил, что в те годы Грозный был одним из центров советской нефтяной промышленности, где производилась большая часть авиационного керосина для нужд Красной Армии. Однако главным "призом" для нацистов в той военной кампании должен был стать Баку, на нефтепромыслах которого добывалось свыше 80% советской нефти. "Наша ставка верховного главнокомандующего прекрасно понимала, что стоит на кону, понимал это и противник. Только на Туапсе немцы организовывали масштабное наступление три раза, активно рвались на Орджоникидзе (Владикавказ), видя его ключом к Закавказью и Баку. Красная Армия стояла до последнего, не уступая нацистам без боя ни вершка земли", - рассказал научный директор РВИО. Собеседник агентства отметил, что в годы Великой Отечественной войны на Кавказе были сформированы национальные дивизии и все кавказские народы - армяне, грузины, азербайджанцы, дагестанцы, чеченцы, ингуши и другие - вместе встали на защиту СССР, чтобы не пустить врага в Закавказье. Опыт новороссийского десанта может пригодитьсяКогда немецкое наступление "выдохлось", чему также способствовал разгром гитлеровцев под Сталинградом, Красная Армия перешла в наступление, освобождая Северный Кавказ и юг России. Опасаясь окружения, гитлеровцы начали бегство, встав в оборону в Новороссийске, который располагался на правом фланге "Голубой линии", известной как "Готтенкопф" - укрепленного рубежа, протянувшегося от Азовского (в районе Темрюка) до Черного моря. По данным историка, немцы выстроили там "сверхмощную" оборону: 2,5 тысячи мин на один квадратный километр, более 700 бетонированных дотов, три-четыре, а где-то и семь рядов колючей проволоки. "Еще одна аналогия, актуальная для СВО – в 1943 году было понятно, что нацисты будут биться за Новороссийск ожесточенно, тем не менее советским военным командованием было решено брать город с трех направлений. Операция включала высадку 6-тысячного десанта прямо в новороссийском порту, несмотря на минные заграждения и специальные бетонные укрепления" - рассказал научный директор РВИО. Мягков не исключил, что пример Новороссийского десанта станет актуальным и для спецоперации, когда украинское контрнаступление окончательно "захлебнется" и настанет очередь для РФ проводить собственную наступательную кампанию. "Не исключаю, что опыт организации подобной сложной десантной операции станет актуальным при взятии тех городов на Черноморском побережье, которые еще остаются под контролем Киева", - отметил собеседник агентства. Историк подчеркнул, что для гитлеровцев высадка десанта стала полнейшей неожиданностью, противник не рассчитывал, что при том уровне минирования Красная Армия пойдет на такую "дерзость". "Штурм Новороссийска начался с трех направлений: с Малой Земли (к югу от города), с восточной окраины, где фронт "стоял" уже около года, а также десанта, высадившегося в городском порту, чего враг абсолютно на ожидал. Десантники высадились несколькими волнами и, преодолев ожесточенное сопротивление противника, ворвались в город", - рассказали в РВИО. Осознав, что такой тройной удар им не отразить, гитлеровцы покинули Новороссийск. Красная Армия пошла вперед, освободив Анапу. Закончилась битва за Кавказ бегством нацистов с Таманского полуострова в Крым.

https://ria.ru/20231009/kavkaz-1901375553.html

https://ria.ru/20230919/rvio-1897105434.html

https://ria.ru/20230410/pvo-1864125799.html

https://ria.ru/20230913/poryv-1896002196.html

новороссийск

грозный

закавказье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское военно-историческое общество (рвио), новороссийск, грозный, закавказье