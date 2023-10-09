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ОАЭ назвали атаки ХАМАС по территории Израиля опасной эскалацией - РИА Новости, 09.10.2023
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00:34 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/oae-1901376637.html
ОАЭ назвали атаки ХАМАС по территории Израиля опасной эскалацией
ОАЭ назвали атаки ХАМАС по территории Израиля опасной эскалацией - РИА Новости, 09.10.2023
ОАЭ назвали атаки ХАМАС по территории Израиля опасной эскалацией
Нападения палестинского движения ХАМАС на израильские города и деревни являются опасной эскалацией, заявило министерство иностранных дел ОАЭ. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T00:34
2023-10-09T00:34
израиль
россия
оаэ
биньямин нетаньяху
василий небензя
хамас
оон
михаил богданов
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КАИР, 9 окт - РИА Новости. Нападения палестинского движения ХАМАС на израильские города и деревни являются опасной эскалацией, заявило министерство иностранных дел ОАЭ. "Министерство подчеркивает, что нападения, которые движение ХАМАС совершает на близлежащие к сектору Газа израильские города и деревни, в том числе пуск тысяч ракет по населенным пунктам, представляет собой опасную эскалацию", - говорится в заявлении МИД ОАЭ. Министерство также сообщило, что выражает негодование в связи с сообщениями о похищении израильских мирных жителей из их домов. МИД ОАЭ подчеркнул необходимость обеспечения полной защиты мирных жителей с обеих сторон. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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израиль, россия, оаэ, биньямин нетаньяху, василий небензя, хамас, оон, михаил богданов, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, ОАЭ, Биньямин Нетаньяху, Василий Небензя, Хамас, ООН, Михаил Богданов, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ОАЭ назвали атаки ХАМАС по территории Израиля опасной эскалацией

МИД ОАЭ: атаки ХАМАС на израильские города и деревни являются опасной эскалацией

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Архивное фото
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КАИР, 9 окт - РИА Новости. Нападения палестинского движения ХАМАС на израильские города и деревни являются опасной эскалацией, заявило министерство иностранных дел ОАЭ.
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"Министерство подчеркивает, что нападения, которые движение ХАМАС совершает на близлежащие к сектору Газа израильские города и деревни, в том числе пуск тысяч ракет по населенным пунктам, представляет собой опасную эскалацию", - говорится в заявлении МИД ОАЭ.
Министерство также сообщило, что выражает негодование в связи с сообщениями о похищении израильских мирных жителей из их домов. МИД ОАЭ подчеркнул необходимость обеспечения полной защиты мирных жителей с обеих сторон.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
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Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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ИзраильРоссияОАЭБиньямин НетаньяхуВасилий НебензяХамасООНМихаил БогдановВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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