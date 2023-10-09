https://ria.ru/20231009/oae-1901376637.html

ОАЭ назвали атаки ХАМАС по территории Израиля опасной эскалацией

ОАЭ назвали атаки ХАМАС по территории Израиля опасной эскалацией - РИА Новости, 09.10.2023

ОАЭ назвали атаки ХАМАС по территории Израиля опасной эскалацией

Нападения палестинского движения ХАМАС на израильские города и деревни являются опасной эскалацией, заявило министерство иностранных дел ОАЭ. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T00:34

2023-10-09T00:34

2023-10-09T00:34

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оаэ

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хамас

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КАИР, 9 окт - РИА Новости. Нападения палестинского движения ХАМАС на израильские города и деревни являются опасной эскалацией, заявило министерство иностранных дел ОАЭ. "Министерство подчеркивает, что нападения, которые движение ХАМАС совершает на близлежащие к сектору Газа израильские города и деревни, в том числе пуск тысяч ракет по населенным пунктам, представляет собой опасную эскалацию", - говорится в заявлении МИД ОАЭ. Министерство также сообщило, что выражает негодование в связи с сообщениями о похищении израильских мирных жителей из их домов. МИД ОАЭ подчеркнул необходимость обеспечения полной защиты мирных жителей с обеих сторон. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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