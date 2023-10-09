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МИД допустил сотрудничество с США и ЕС по конфликту Баку и Еревана - РИА Новости, 09.10.2023
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09:33 09.10.2023 (обновлено: 09:48 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/normalizatsiya-1901415083.html
МИД допустил сотрудничество с США и ЕС по конфликту Баку и Еревана
МИД допустил сотрудничество с США и ЕС по конфликту Баку и Еревана - РИА Новости, 09.10.2023
МИД допустил сотрудничество с США и ЕС по конфликту Баку и Еревана
Россия, США и ЕС могут работать вместе над нормализацией отношений Еревана и Баку, если Вашингтон и Брюссель не будут выдавать наработки Москвы за свои, заявил... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T09:33
2023-10-09T09:48
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
евросоюз
политика
михаил галузин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия, США и ЕС могут работать вместе над нормализацией отношений Еревана и Баку, если Вашингтон и Брюссель не будут выдавать наработки Москвы за свои, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Могут. Но при том понимании, что Евросоюз и США не будут перехватывать наши наработки и выдавать их за свои, а будут вписывать свои действия в те модальности армяно-азербайджанского урегулирования, которые уже выработаны между сторонами при посредничестве России", - сказал Галузин в интервью изданию РБК."Именно под таким углом мы подходим к контактам с Евросоюзом и США по этому вопросу", - добавил он.При этом Галузин не согласился с точкой зрения, что РФ, США и Евросоюз конкурируют по этому вопросу между собой."Есть модальности мирного урегулирования, выработанные между Россией, Азербайджаном и Арменией в 2020 году и в последующие два года. И если Евросоюз и США хотят помочь их реализации, то, конечно же, мы не будем этому противодействовать. Но если речь пойдет о том, чтобы воспользоваться российскими наработками и действовать без России, понятное дело, что такой подход нас устроить не может", - заключил он.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, евросоюз, политика, михаил галузин
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, США, Евросоюз, Политика, Михаил Галузин
МИД допустил сотрудничество с США и ЕС по конфликту Баку и Еревана

МИД: Россия, США и ЕС могут работать вместе над конфликтом между Ереваном и Баку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия, США и ЕС могут работать вместе над нормализацией отношений Еревана и Баку, если Вашингтон и Брюссель не будут выдавать наработки Москвы за свои, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Могут. Но при том понимании, что Евросоюз и США не будут перехватывать наши наработки и выдавать их за свои, а будут вписывать свои действия в те модальности армяно-азербайджанского урегулирования, которые уже выработаны между сторонами при посредничестве России", - сказал Галузин в интервью изданию РБК.
"Именно под таким углом мы подходим к контактам с Евросоюзом и США по этому вопросу", - добавил он.
При этом Галузин не согласился с точкой зрения, что РФ, США и Евросоюз конкурируют по этому вопросу между собой.
"Есть модальности мирного урегулирования, выработанные между Россией, Азербайджаном и Арменией в 2020 году и в последующие два года. И если Евросоюз и США хотят помочь их реализации, то, конечно же, мы не будем этому противодействовать. Но если речь пойдет о том, чтобы воспользоваться российскими наработками и действовать без России, понятное дело, что такой подход нас устроить не может", - заключил он.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСШАЕвросоюзПолитикаМихаил Галузин
 
 
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