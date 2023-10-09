https://ria.ru/20231009/normalizatsiya-1901415083.html

МИД допустил сотрудничество с США и ЕС по конфликту Баку и Еревана

МИД допустил сотрудничество с США и ЕС по конфликту Баку и Еревана - РИА Новости, 09.10.2023

МИД допустил сотрудничество с США и ЕС по конфликту Баку и Еревана

Россия, США и ЕС могут работать вместе над нормализацией отношений Еревана и Баку, если Вашингтон и Брюссель не будут выдавать наработки Москвы за свои, заявил... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T09:33

2023-10-09T09:33

2023-10-09T09:48

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сша

евросоюз

политика

михаил галузин

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия, США и ЕС могут работать вместе над нормализацией отношений Еревана и Баку, если Вашингтон и Брюссель не будут выдавать наработки Москвы за свои, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Могут. Но при том понимании, что Евросоюз и США не будут перехватывать наши наработки и выдавать их за свои, а будут вписывать свои действия в те модальности армяно-азербайджанского урегулирования, которые уже выработаны между сторонами при посредничестве России", - сказал Галузин в интервью изданию РБК."Именно под таким углом мы подходим к контактам с Евросоюзом и США по этому вопросу", - добавил он.При этом Галузин не согласился с точкой зрения, что РФ, США и Евросоюз конкурируют по этому вопросу между собой."Есть модальности мирного урегулирования, выработанные между Россией, Азербайджаном и Арменией в 2020 году и в последующие два года. И если Евросоюз и США хотят помочь их реализации, то, конечно же, мы не будем этому противодействовать. Но если речь пойдет о том, чтобы воспользоваться российскими наработками и действовать без России, понятное дело, что такой подход нас устроить не может", - заключил он.

https://ria.ru/20231005/karabakh-1900809181.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, евросоюз, политика, михаил галузин