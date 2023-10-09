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Нетаньяху призвал создать чрезвычайное правительство - РИА Новости, 09.10.2023
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23:25 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/netanyakhu-1901632136.html
Нетаньяху призвал создать чрезвычайное правительство
Нетаньяху призвал создать чрезвычайное правительство - РИА Новости, 09.10.2023
Нетаньяху призвал создать чрезвычайное правительство
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении к нации призвал лидеров оппозиции к формированию чрезвычайного правительства без предварительных... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T23:25
2023-10-09T23:25
в мире
израиль
палестина
россия
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сергей лавров
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении к нации призвал лидеров оппозиции к формированию чрезвычайного правительства без предварительных условий. "Народ един, и лидеры должны объединиться. Я призываю оппозицию создать правительство чрезвычайного положения без каких-либо предварительных условий, по принципу, по которому было создано правительство во главе с Менахемом Бегином перед Шестидневной войной (1967 года - ред.)", - заявил Нетаньяху. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, израиль, палестина, россия, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху призвал создать чрезвычайное правительство

Нетаньяху призвал создать чрезвычайное правительство без предварительных условий

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении к нации призвал лидеров оппозиции к формированию чрезвычайного правительства без предварительных условий.
«
"Народ един, и лидеры должны объединиться. Я призываю оппозицию создать правительство чрезвычайного положения без каких-либо предварительных условий, по принципу, по которому было создано правительство во главе с Менахемом Бегином перед Шестидневной войной (1967 года - ред.)", - заявил Нетаньяху.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 9 марта 2017 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Нетаньяху заявил, что Израиль победит в войне с ХАМАС
Вчера, 21:49
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
В миреИзраильПалестинаРоссияБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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