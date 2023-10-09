https://ria.ru/20231009/nauka-1900947099.html

Российские ученые нашли способ предотвратить инфаркт

Российские ученые нашли способ предотвратить инфаркт - РИА Новости, 09.10.2023

Российские ученые нашли способ предотвратить инфаркт

Оценить эластичность сосудов по сердечному и пульсовому ритму пациента поможет методика, разработанная учеными Самарского университета. По словам... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T07:00

2023-10-09T07:00

2023-10-09T07:00

наука

наука

университетская наука

самарский университет

россия

навигатор абитуриента

инфаркты

сердце

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Оценить эластичность сосудов по сердечному и пульсовому ритму пациента поможет методика, разработанная учеными Самарского университета. По словам исследователей, она будет полезна при ранней диагностике атеросклероза и предотвращении сердечных заболеваний. Результаты опубликованы в Biomedical Engineering.Кровеносная система человека имеет ряд характеристик, которые важно контролировать для поддержания здоровья. Одним из ключевых параметров является эластичность сосудов. Чем их стенки жестче, тем более человек чувствителен к скачкам давления, а также сильнее подвержен серьезным заболеваниям – атеросклерозу, сердечной недостаточности, инфаркту и инсульту.Как сообщили эксперты университета, в настоящее время для оценки эластичности сосудов пациента используются различные инструментальные методы на основе ультразвуковых и рентгеновских систем диагностики. Для этого необходима специальная дорогостоящая аппаратура и помощь квалифицированного медицинского персонала.Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет) предложили более простой способ оценки, основанный на анализе различий сердечного и пульсового ритма пациента."Периодические колебания артериального давления, вызванные так называемыми волнами Майера, могут привести к изменению эластичности артериальных сосудов, что и вызывает дополнительную вариабельность частоты пульса. Именно эта разница и является маркером способности стенок сосудов к растяжению", – рассказал доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Александр Федотов.Исследователь пояснил, что внедрение относительно простой методики неинвазивной оценки эластичности артериальных сосудов человека позволит повысить эффективность ранней диагностики атеросклероза и предупредить возникновение инфаркта миокарда."По результатам обработки предоставленных нам медицинских данных выяснилось, что у людей с имплантированными электрокардиостимуляторами (ЭКС), у которых одновременно регистрировали сердечный ритм (жестко задаваемый ЭКС) и пульсовой ритм, эти ритмы были неодинаковыми, и различия между ними обладали статистической значимостью", – сообщил Федотов.В будущем исследователи планируют привлечь внимание физиологов к обнаруженным закономерностям с целью поиска теоретических обоснований и расширения представлений об особенностях функционирования сердечно-сосудистой системы человека.Самарский университет – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20230731/nauka-1886911712.html

https://ria.ru/20230817/nauka-1890541976.html

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наука, университетская наука, самарский университет, россия, навигатор абитуриента, инфаркты, сердце, медицина, здоровье - общество