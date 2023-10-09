https://ria.ru/20231009/muzyka-1901586005.html

От Рахманинова до Магомаева: как прошел концерт Ильдара Абдразакова

От Рахманинова до Магомаева: как прошел концерт Ильдара Абдразакова - РИА Новости, 09.10.2023

От Рахманинова до Магомаева: как прошел концерт Ильдара Абдразакова

В Москве состоялся концерт заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова. Как прошло выступление – в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T18:59

2023-10-09T18:59

2023-10-09T18:59

культура

ильдар абдразаков

музыка

юрий башмет

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Москве состоялся концерт заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова. Как прошло выступление – в фотоленте РИА Новости.

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2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

ильдар абдразаков, фото, музыка, юрий башмет