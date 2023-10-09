От Рахманинова до Магомаева: как прошел концерт Ильдара Абдразакова

Ильдар Абдразаков исполнил классические арии из опер Рахманинова, Чайковского и других композиторов.
Ильдар Абдразаков исполнил классические арии из опер Рахманинова, Чайковского и других композиторов.
Кроме того, прозвучали и всеми любимые песни "Очи черные", "Вдоль по Питерской" и хиты Муслима Магомаева, включая "Синюю вечность" ("О, море, море").
Кроме того, прозвучали и всеми любимые песни "Очи черные", "Вдоль по Питерской" и хиты Муслима Магомаева, включая "Синюю вечность" ("О, море, море").
Певец выступал с Государственным симфоническим оркестром Юрия Башмета "Новая Россия".
Певец выступал с Государственным симфоническим оркестром Юрия Башмета "Новая Россия".
Кроме того, Абдразаков несколько композиций исполнил с Государственной академической хоровой капеллой России имени Юрлова.
Кроме того, Абдразаков несколько композиций исполнил с Государственной академической хоровой капеллой России имени Юрлова.
Впереди у исполнителя выступление в Большом театре, а также выступления в Монако и Швейцарии.
Впереди у исполнителя выступление в Большом театре, а также выступления в Монако и Швейцарии.