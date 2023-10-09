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От Рахманинова до Магомаева: как прошел концерт Ильдара Абдразакова - РИА Новости, 09.10.2023
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Культура
 
18:59 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/muzyka-1901586005.html
От Рахманинова до Магомаева: как прошел концерт Ильдара Абдразакова
От Рахманинова до Магомаева: как прошел концерт Ильдара Абдразакова - РИА Новости, 09.10.2023
От Рахманинова до Магомаева: как прошел концерт Ильдара Абдразакова
В Москве состоялся концерт заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова. Как прошло выступление – в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:59
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культура
ильдар абдразаков
музыка
юрий башмет
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Москве состоялся концерт заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова. Как прошло выступление – в фотоленте РИА Новости.
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ильдар абдразаков, фото, музыка, юрий башмет
Культура, Ильдар Абдразаков, Музыка, Юрий Башмет

От Рахманинова до Магомаева: как прошел концерт Ильдара Абдразакова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Москве состоялся концерт заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова. Как прошло выступление – в фотоленте РИА Новости.
© Фото : пресс-служба Ильдара Абдразакова

Ильдар Абдразаков исполнил классические арии из опер Рахманинова, Чайковского и других композиторов.

Ильдар Абдразаков

Ильдар Абдразаков исполнил классические арии из опер Рахманинова, Чайковского и других композиторов.

© Фото : пресс-служба Ильдара Абдразакова
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© Фото : пресс-служба Ильдара Абдразакова

Кроме того, прозвучали и всеми любимые песни "Очи черные", "Вдоль по Питерской" и хиты Муслима Магомаева, включая "Синюю вечность" ("О, море, море").

Ильдар Абдразаков

Кроме того, прозвучали и всеми любимые песни "Очи черные", "Вдоль по Питерской" и хиты Муслима Магомаева, включая "Синюю вечность" ("О, море, море").

© Фото : пресс-служба Ильдара Абдразакова
2 из 5
© Фото : пресс-служба Ильдара Абдразакова

Певец выступал с Государственным симфоническим оркестром Юрия Башмета "Новая Россия".

Ильдар Абдразаков и Юрий Башмет

Певец выступал с Государственным симфоническим оркестром Юрия Башмета "Новая Россия".

© Фото : пресс-служба Ильдара Абдразакова
3 из 5
© Фото : пресс-служба Ильдара Абдразакова

Кроме того, Абдразаков несколько композиций исполнил с Государственной академической хоровой капеллой России имени Юрлова.

Ильдар Абдразаков

Кроме того, Абдразаков несколько композиций исполнил с Государственной академической хоровой капеллой России имени Юрлова.

© Фото : пресс-служба Ильдара Абдразакова
4 из 5
© Фото : пресс-служба Ильдара Абдразакова

Впереди у исполнителя выступление в Большом театре, а также выступления в Монако и Швейцарии.

Ильдар Абдразаков

Впереди у исполнителя выступление в Большом театре, а также выступления в Монако и Швейцарии.

© Фото : пресс-служба Ильдара Абдразакова
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КультураИльдар АбдразаковМузыкаЮрий Башмет
 
 
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