https://ria.ru/20231009/musor-1901560675.html

Жителя Ржева, решившего пьяным выбросить мусор, арестовали на сутки

Жителя Ржева, решившего пьяным выбросить мусор, арестовали на сутки - РИА Новости, 09.10.2023

Жителя Ржева, решившего пьяным выбросить мусор, арестовали на сутки

Житель Тверской области получил сутки административного ареста после того, как сотрудники полиции застигли его пьяным в процессе выбрасывания мусора, сообщил в... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T17:09

2023-10-09T17:09

2023-10-09T17:44

происшествия

ржев

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РЯЗАНЬ, 9 окт — РИА Новости. Житель Тверской области получил сутки административного ареста после того, как сотрудники полиции застигли его пьяным в процессе выбрасывания мусора, сообщил в понедельник Ржевский городской суд.Как следует из сообщения на сайте суда, события во Ржеве произошли еще в конце мая, однако рассказать о том, что арест можно получить за подобный проступок, суд решил только в октябре."Житель Ржева привлечен к административной ответственности за появление на улице в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Двадцать второго мая 2023 года в 23 часа 05 минут на тротуаре возле дома № 4 по улице Льнозавода города Ржева Тверской области Коротков П. С. находился в состоянии алкогольного опьянения, имел шаткую походку, резкий запах алкоголя из полости рта, невнятную речь", — говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина вину признал и пояснил, что "его остановили сотрудники полиции, когда он пошел выносить мусор, попросили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения".Суд признал мужчину "виновным в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки".Как следует из постановления, опубликованного на сайте суда, к обстоятельству, смягчающему административную ответственность, судья отнес признание вины. А отягчающим обстоятельством, указано в документе, "является совершение в течение года однородного правонарушения". Административный арест назначен, "учитывая характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения, данные о личности виновного, в целях исправления Короткова П. С. и предотвращения совершения им повторных правонарушений".

https://ria.ru/20231003/traktor-1900103256.html

https://ria.ru/20231002/videniya-1900042680.html

ржев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ржев