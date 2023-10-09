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Жителя Ржева, решившего пьяным выбросить мусор, арестовали на сутки - РИА Новости, 09.10.2023
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17:09 09.10.2023 (обновлено: 17:44 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/musor-1901560675.html
Жителя Ржева, решившего пьяным выбросить мусор, арестовали на сутки
Жителя Ржева, решившего пьяным выбросить мусор, арестовали на сутки - РИА Новости, 09.10.2023
Жителя Ржева, решившего пьяным выбросить мусор, арестовали на сутки
Житель Тверской области получил сутки административного ареста после того, как сотрудники полиции застигли его пьяным в процессе выбрасывания мусора, сообщил в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:09
2023-10-09T17:44
происшествия
ржев
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РЯЗАНЬ, 9 окт — РИА Новости. Житель Тверской области получил сутки административного ареста после того, как сотрудники полиции застигли его пьяным в процессе выбрасывания мусора, сообщил в понедельник Ржевский городской суд.Как следует из сообщения на сайте суда, события во Ржеве произошли еще в конце мая, однако рассказать о том, что арест можно получить за подобный проступок, суд решил только в октябре.&quot;Житель Ржева привлечен к административной ответственности за появление на улице в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Двадцать второго мая 2023 года в 23 часа 05 минут на тротуаре возле дома № 4 по улице Льнозавода города Ржева Тверской области Коротков П. С. находился в состоянии алкогольного опьянения, имел шаткую походку, резкий запах алкоголя из полости рта, невнятную речь&quot;, — говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина вину признал и пояснил, что "его остановили сотрудники полиции, когда он пошел выносить мусор, попросили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения".Суд признал мужчину "виновным в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки".Как следует из постановления, опубликованного на сайте суда, к обстоятельству, смягчающему административную ответственность, судья отнес признание вины. А отягчающим обстоятельством, указано в документе, "является совершение в течение года однородного правонарушения". Административный арест назначен, "учитывая характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения, данные о личности виновного, в целях исправления Короткова П. С. и предотвращения совершения им повторных правонарушений".
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происшествия, ржев
Происшествия, Ржев
Жителя Ржева, решившего пьяным выбросить мусор, арестовали на сутки

Житель Ржева, выбросивший пьяным мусор, получил сутки административного ареста

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 9 окт — РИА Новости. Житель Тверской области получил сутки административного ареста после того, как сотрудники полиции застигли его пьяным в процессе выбрасывания мусора, сообщил в понедельник Ржевский городской суд.
Как следует из сообщения на сайте суда, события во Ржеве произошли еще в конце мая, однако рассказать о том, что арест можно получить за подобный проступок, суд решил только в октябре.
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«

"Житель Ржева привлечен к административной ответственности за появление на улице в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Двадцать второго мая 2023 года в 23 часа 05 минут на тротуаре возле дома № 4 по улице Льнозавода города Ржева Тверской области Коротков П. С. находился в состоянии алкогольного опьянения, имел шаткую походку, резкий запах алкоголя из полости рта, невнятную речь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина вину признал и пояснил, что "его остановили сотрудники полиции, когда он пошел выносить мусор, попросили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения".
Суд признал мужчину "виновным в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки".
Как следует из постановления, опубликованного на сайте суда, к обстоятельству, смягчающему административную ответственность, судья отнес признание вины. А отягчающим обстоятельством, указано в документе, "является совершение в течение года однородного правонарушения". Административный арест назначен, "учитывая характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения, данные о личности виновного, в целях исправления Короткова П. С. и предотвращения совершения им повторных правонарушений".
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