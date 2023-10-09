https://ria.ru/20231009/moskvich-1901577019.html
Стала известна цена нового лифтбека "Москвич-6"
Стала известна цена нового лифтбека "Москвич-6" - РИА Новости, 09.10.2023
Стала известна цена нового лифтбека "Москвич-6"
Новый лифтбек "Москвич-6" будет стоить от 2,3 миллиона рублей, говорится на сайте автопроизводителя. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:14
2023-10-09T18:14
2023-10-09T19:55
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Новый лифтбек "Москвич-6" будет стоить от 2,3 миллиона рублей, говорится на сайте автопроизводителя."На старте новый лифтбек "Москвич-6" будет представлен в двух версиях — "Комфорт" и "Бизнес", — указано в публикации.Поставки новинки в дилерские центры начнутся в ближайшее время, уточнил производитель.Первые "Москвичи-6" получат полуторалитровый турбомотор (136 лошадиных сил) и автоматическую трансмиссию CVT. Версии с двигателем GDI появятся позже.
https://ria.ru/20231003/atom-1900089939.html
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россия, экономика, авто
Стала известна цена нового лифтбека "Москвич-6"
Новый лифтбек "Москвич-6" будет стоить от 2,3 миллиона рублей