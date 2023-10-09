https://ria.ru/20231009/mitingi-1901380114.html
В Нью-Йорке сторонники Израиля и Палестины митингуют друг напротив друга
В Нью-Йорке сторонники Израиля и Палестины митингуют друг напротив друга - РИА Новости, 09.10.2023
В Нью-Йорке сторонники Израиля и Палестины митингуют друг напротив друга
Два митинга - сторонников Израиля и выступающих за Палестину - проходят вблизи постпредства Израиля при ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T01:31
2023-10-09T01:31
2023-10-09T01:31
израиль
палестина
россия
биньямин нетаньяху
михаил богданов
василий небензя
в мире
оон
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НЬЮ-ЙОРК, 9 окт - РИА Новости. Два митинга - сторонников Израиля и выступающих за Палестину - проходят вблизи постпредства Израиля при ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. Две толпы с флагами расположились по разные стороны от проезжей части. Их разделяет кордон из полиции. Сторонники Палестины скандируют "Свободу Палестине". Люди с израильскими флагами требуют освободить заложников. Ситуация находится под контролем полиции, которая не допускает столкновений. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/palestintsy-1901378434.html
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израиль, палестина, россия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, василий небензя, в мире, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Палестина, Россия, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Василий Небензя, В мире, ООН, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Нью-Йорке сторонники Израиля и Палестины митингуют друг напротив друга
В Нью-Йорке друг напротив друга проходят митинги сторонников Израиля и Палестины
НЬЮ-ЙОРК, 9 окт - РИА Новости. Два митинга - сторонников Израиля и выступающих за Палестину - проходят вблизи постпредства Израиля при ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.
Две толпы с флагами расположились по разные стороны от проезжей части. Их разделяет кордон из полиции.
Более 123 тысяч жителей Газы покинули свои дома на фоне эскалации конфликта
Сторонники Палестины скандируют "Свободу Палестине". Люди с израильскими флагами требуют освободить заложников.
Ситуация находится под контролем полиции, которая не допускает столкновений.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в Израиле и Газе
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия
призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
. Постпред РФ при ООН Василий Небензя
сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
СМИ: в Роттердаме десятки человек вышли на манифест в поддержку Палестины