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В Нью-Йорке сторонники Израиля и Палестины митингуют друг напротив друга - РИА Новости, 09.10.2023
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01:31 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/mitingi-1901380114.html
В Нью-Йорке сторонники Израиля и Палестины митингуют друг напротив друга
В Нью-Йорке сторонники Израиля и Палестины митингуют друг напротив друга - РИА Новости, 09.10.2023
В Нью-Йорке сторонники Израиля и Палестины митингуют друг напротив друга
Два митинга - сторонников Израиля и выступающих за Палестину - проходят вблизи постпредства Израиля при ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T01:31
2023-10-09T01:31
израиль
палестина
россия
биньямин нетаньяху
михаил богданов
василий небензя
в мире
оон
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НЬЮ-ЙОРК, 9 окт - РИА Новости. Два митинга - сторонников Израиля и выступающих за Палестину - проходят вблизи постпредства Израиля при ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. Две толпы с флагами расположились по разные стороны от проезжей части. Их разделяет кордон из полиции. Сторонники Палестины скандируют "Свободу Палестине". Люди с израильскими флагами требуют освободить заложников. Ситуация находится под контролем полиции, которая не допускает столкновений. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/palestintsy-1901378434.html
https://ria.ru/20231009/oon-1901376433.html
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израиль, палестина, россия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, василий небензя, в мире, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Палестина, Россия, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Василий Небензя, В мире, ООН, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Нью-Йорке сторонники Израиля и Палестины митингуют друг напротив друга

В Нью-Йорке друг напротив друга проходят митинги сторонников Израиля и Палестины

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Манхэттен со стороны Бруклина в Нью-Йорке
Вид на Манхэттен со стороны Бруклина в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Манхэттен со стороны Бруклина в Нью-Йорке. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 9 окт - РИА Новости. Два митинга - сторонников Израиля и выступающих за Палестину - проходят вблизи постпредства Израиля при ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.
Две толпы с флагами расположились по разные стороны от проезжей части. Их разделяет кордон из полиции.
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Более 123 тысяч жителей Газы покинули свои дома на фоне эскалации конфликта
01:07
Сторонники Палестины скандируют "Свободу Палестине". Люди с израильскими флагами требуют освободить заложников.
Ситуация находится под контролем полиции, которая не допускает столкновений.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в Израиле и Газе
00:31
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Роттердам - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
СМИ: в Роттердаме десятки человек вышли на манифест в поддержку Палестины
Вчера, 23:07
 
ИзраильПалестинаРоссияБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановВасилий НебензяВ миреООНХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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