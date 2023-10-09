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В Берлине отменили митинг в поддержку палестинцев - РИА Новости, 09.10.2023
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16:22 09.10.2023 (обновлено: 16:23 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/miting-1901548792.html
В Берлине отменили митинг в поддержку палестинцев
В Берлине отменили митинг в поддержку палестинцев - РИА Новости, 09.10.2023
В Берлине отменили митинг в поддержку палестинцев
Полиция Берлина отменила демонстрацию в поддержку палестинских заключенных в Израиле, которая должна была пройти около Бранденбургских ворот 11 октября,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:22
2023-10-09T16:23
в мире
израиль
олаф шольц
хамас
берлин (город)
германия
биньямин нетаньяху
михаил богданов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Полиция Берлина отменила демонстрацию в поддержку палестинских заключенных в Израиле, которая должна была пройти около Бранденбургских ворот 11 октября, сообщает агентство dpa. "Пропалестинская демонстрация у Бранденбургских ворот в Берлине была отменена. На вторую половину дня в среду (11 октября) был запланирован "митинг солидарности" с палестинцами в Иерусалиме и палестинскими заключенными в Израиле, в нем было заявлено участие ста человек", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на местную полицию. В воскресенье около 2 тысяч человек вышли в Берлине на митинг в поддержку Израиля на фоне резкой эскалации палестино-израильского конфликта. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также выступил с обращением, назвав нападение палестинских группировок на Израиль "варварским", и заявил о недопустимости антиизраильских митингов в Германии. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/restoran-1901544237.html
https://ria.ru/20231008/manifest-1901371747.html
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в мире, израиль, олаф шольц, хамас, берлин (город), германия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, оон
В мире, Израиль, Олаф Шольц, Хамас, Берлин (город), Германия, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, ООН
В Берлине отменили митинг в поддержку палестинцев

dpa: в Берлине отменили митинг в поддержку палестинцев у Бранденбургских ворот

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции в Берлине
Автомобили полиции в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Автомобили полиции в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Полиция Берлина отменила демонстрацию в поддержку палестинских заключенных в Израиле, которая должна была пройти около Бранденбургских ворот 11 октября, сообщает агентство dpa.
«
"Пропалестинская демонстрация у Бранденбургских ворот в Берлине была отменена. На вторую половину дня в среду (11 октября) был запланирован "митинг солидарности" с палестинцами в Иерусалиме и палестинскими заключенными в Израиле, в нем было заявлено участие ста человек", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на местную полицию.
Граффити с надписью Свободу Палестине на железнодорожном мосту в районе Голдерс-Грин в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В Лондоне еврейский ресторан подвергся нападению вандалов
Вчера, 16:07
В воскресенье около 2 тысяч человек вышли в Берлине на митинг в поддержку Израиля на фоне резкой эскалации палестино-израильского конфликта. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также выступил с обращением, назвав нападение палестинских группировок на Израиль "варварским", и заявил о недопустимости антиизраильских митингов в Германии.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Роттердам - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
СМИ: в Роттердаме десятки человек вышли на манифест в поддержку Палестины
8 октября, 23:07
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
России нужна безопасность как Израиля, так и Палестины, заявил Лавров
Вчера, 14:17
 
В миреИзраильОлаф ШольцХамасБерлин (город)ГерманияБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановООН
 
 
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