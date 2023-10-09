https://ria.ru/20231009/mishustin-1901441571.html
Мишустин заявил о выделении средств на поддержку ИИ-индустрии
Мишустин заявил о выделении средств на поддержку ИИ-индустрии - РИА Новости, 09.10.2023
Мишустин заявил о выделении средств на поддержку ИИ-индустрии
Правительство РФ дополнительно выделит почти 1,2 миллиарда рублей на поддержку индустрии искусственного интеллекта (ИИ), сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:59
2023-10-09T10:59
2023-10-09T10:59
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделит почти 1,2 миллиарда рублей на поддержку индустрии искусственного интеллекта (ИИ), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. "На поддержку индустрии в текущем году мы дополнительно выделим почти 1,2 миллиарда рублей, и большая часть - около 800 миллионов рублей - предусмотрена именно на гранты малым предприятиям, разработчикам и продуктов, и сервисов на базе искусственного интеллекта", - сообщил Мишустин. Разработчики смогут использовать средства на внедрение своих решений, помощь в этом году должны получить не менее 16 компаний, отметил премьер. 250 миллионов рублей также будут направлены на формирование и актуализацию наборов данных, востребованных в коммерческом обороте, из государственных систем и на инфраструктуры доступа к ним. "Такие дата-сеты способны стать основой машинного обучения для организаций ключевых отраслей экономики и способствовать их цифровой трансформации", – отметил Мишустин. Кроме того, запланировано финансирование второй волны исследовательских центров в области ИИ. "Все это создает дополнительные возможности для запуска новых перспективных отечественных решений в столь значимом секторе, что особенно важно в условиях внешнего давления и для достижения технологической независимости", – подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20230928/ii-1899123189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о выделении средств на поддержку ИИ-индустрии
Мишустин: на поддержку ИИ-индустрии выделят почти 1,2 миллиарда рублей
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделит почти 1,2 миллиарда рублей на поддержку индустрии искусственного интеллекта (ИИ), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"На поддержку индустрии в текущем году мы дополнительно выделим почти 1,2 миллиарда рублей, и большая часть - около 800 миллионов рублей - предусмотрена именно на гранты малым предприятиям, разработчикам и продуктов, и сервисов на базе искусственного интеллекта", - сообщил Мишустин.
Исследование показало, что большинство россиян пользуются сервисами с ИИ
Разработчики смогут использовать средства на внедрение своих решений, помощь в этом году должны получить не менее 16 компаний, отметил премьер. 250 миллионов рублей также будут направлены на формирование и актуализацию наборов данных, востребованных в коммерческом обороте, из государственных систем и на инфраструктуры доступа к ним.
"Такие дата-сеты способны стать основой машинного обучения для организаций ключевых отраслей экономики и способствовать их цифровой трансформации", – отметил Мишустин.
Кроме того, запланировано финансирование второй волны исследовательских центров в области ИИ.
"Все это создает дополнительные возможности для запуска новых перспективных отечественных решений в столь значимом секторе, что особенно важно в условиях внешнего давления и для достижения технологической независимости", – подчеркнул премьер.
На развитие технологий ИИ выделят 5,2 миллиарда рублей