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Мишустин заявил о выделении денег на научные работы в космической сфере - РИА Новости, 09.10.2023
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10:55 09.10.2023 (обновлено: 11:28 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/mishustin-1901440295.html
Мишустин заявил о выделении денег на научные работы в космической сфере
Мишустин заявил о выделении денег на научные работы в космической сфере - РИА Новости, 09.10.2023
Мишустин заявил о выделении денег на научные работы в космической сфере
Правительство РФ дополнительно направит в текущем году более 2 миллиардов рублей на научно-исследовательские и конструкторские работы в интересах космической... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:55
2023-10-09T11:28
космос - риа наука
россия
михаил мишустин
наука
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит в текущем году более 2 миллиардов рублей на научно-исследовательские и конструкторские работы в интересах космической отрасли, заявил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин. "В текущем году на приоритетные научно-исследовательские и конструкторские работы дополнительно выделим порядка 4 миллиардов рублей, из них больше 2 миллиардов рублей - на изыскания в интересах космической отрасли... речь идет прежде всего о создании спутников для дистанционного зондирования земли сверхвысокого разрешения", - сказал он на совещании с вице-премьерами. Другая часть средств, по словам Мишустина, будет направление на развитие технологий накопления электроэнергии.
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космос - риа наука, россия, михаил мишустин, наука
Космос - РИА Наука, Россия, Михаил Мишустин, Наука
Мишустин заявил о выделении денег на научные работы в космической сфере

Мишустин: на научные работы в космической сфере выделят два миллиарда рублей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание c вице-премьерами РФ. 9 октября 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание c вице-премьерами РФ. 9 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание c вице-премьерами РФ. 9 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит в текущем году более 2 миллиардов рублей на научно-исследовательские и конструкторские работы в интересах космической отрасли, заявил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В текущем году на приоритетные научно-исследовательские и конструкторские работы дополнительно выделим порядка 4 миллиардов рублей, из них больше 2 миллиардов рублей - на изыскания в интересах космической отрасли... речь идет прежде всего о создании спутников для дистанционного зондирования земли сверхвысокого разрешения", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Другая часть средств, по словам Мишустина, будет направление на развитие технологий накопления электроэнергии.
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