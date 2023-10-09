https://ria.ru/20231009/mishustin-1901440295.html
Мишустин заявил о выделении денег на научные работы в космической сфере
Мишустин заявил о выделении денег на научные работы в космической сфере - РИА Новости, 09.10.2023
Мишустин заявил о выделении денег на научные работы в космической сфере
Правительство РФ дополнительно направит в текущем году более 2 миллиардов рублей на научно-исследовательские и конструкторские работы в интересах космической... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:55
2023-10-09T10:55
2023-10-09T11:28
космос - риа наука
россия
михаил мишустин
наука
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит в текущем году более 2 миллиардов рублей на научно-исследовательские и конструкторские работы в интересах космической отрасли, заявил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин. "В текущем году на приоритетные научно-исследовательские и конструкторские работы дополнительно выделим порядка 4 миллиардов рублей, из них больше 2 миллиардов рублей - на изыскания в интересах космической отрасли... речь идет прежде всего о создании спутников для дистанционного зондирования земли сверхвысокого разрешения", - сказал он на совещании с вице-премьерами. Другая часть средств, по словам Мишустина, будет направление на развитие технологий накопления электроэнергии.
https://ria.ru/20231002/musor-1900003929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, михаил мишустин, наука
Космос - РИА Наука, Россия, Михаил Мишустин, Наука
Мишустин заявил о выделении денег на научные работы в космической сфере
Мишустин: на научные работы в космической сфере выделят два миллиарда рублей
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит в текущем году более 2 миллиардов рублей на научно-исследовательские и конструкторские работы в интересах космической отрасли, заявил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В текущем году на приоритетные научно-исследовательские и конструкторские работы дополнительно выделим порядка 4 миллиардов рублей, из них больше 2 миллиардов рублей - на изыскания в интересах космической отрасли... речь идет прежде всего о создании спутников для дистанционного зондирования земли сверхвысокого разрешения", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Другая часть средств, по словам Мишустина, будет направление на развитие технологий накопления электроэнергии.
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