https://ria.ru/20231009/mishustin-1901436765.html

Мишустин считает, что стратегические ресурсы должны работать на Россию

Мишустин считает, что стратегические ресурсы должны работать на Россию - РИА Новости, 09.10.2023

Мишустин считает, что стратегические ресурсы должны работать на Россию

Важно, чтобы стратегические ресурсы, производные от нефти, в большей степени работали на интересы России, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T10:43

2023-10-09T10:43

2023-10-09T11:28

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Важно, чтобы стратегические ресурсы, производные от нефти, в большей степени работали на интересы России, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Важно, что стратегические ресурсы, какими являются все производные от нефти - это бензин, дизельное топливо - в большей степени работали на интересы нашей страны, а покупатели могли бы его (топливо – ред.) приобрести в нужном объеме и по приемлемым темам", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

https://ria.ru/20231009/mishustin-1901432776.html

россия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин