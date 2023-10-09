https://ria.ru/20231009/mishustin-1901436765.html
Мишустин считает, что стратегические ресурсы должны работать на Россию
Мишустин считает, что стратегические ресурсы должны работать на Россию - РИА Новости, 09.10.2023
Мишустин считает, что стратегические ресурсы должны работать на Россию
Важно, чтобы стратегические ресурсы, производные от нефти, в большей степени работали на интересы России, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:43
2023-10-09T10:43
2023-10-09T11:28
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Важно, чтобы стратегические ресурсы, производные от нефти, в большей степени работали на интересы России, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Важно, что стратегические ресурсы, какими являются все производные от нефти - это бензин, дизельное топливо - в большей степени работали на интересы нашей страны, а покупатели могли бы его (топливо – ред.) приобрести в нужном объеме и по приемлемым темам", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
https://ria.ru/20231009/mishustin-1901432776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин считает, что стратегические ресурсы должны работать на Россию
Мишустин: важно, чтобы производные от нефти ресурсы работали на Россию
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Важно, чтобы стратегические ресурсы, производные от нефти, в большей степени работали на интересы России, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Важно, что стратегические ресурсы, какими являются все производные от нефти - это бензин, дизельное топливо - в большей степени работали на интересы нашей страны, а покупатели могли бы его (топливо – ред.) приобрести в нужном объеме и по приемлемым темам", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Мишустин поручил Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке