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Мишустин считает, что стратегические ресурсы должны работать на Россию - РИА Новости, 09.10.2023
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10:43 09.10.2023 (обновлено: 11:28 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/mishustin-1901436765.html
Мишустин считает, что стратегические ресурсы должны работать на Россию
Мишустин считает, что стратегические ресурсы должны работать на Россию - РИА Новости, 09.10.2023
Мишустин считает, что стратегические ресурсы должны работать на Россию
Важно, чтобы стратегические ресурсы, производные от нефти, в большей степени работали на интересы России, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:43
2023-10-09T11:28
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Важно, чтобы стратегические ресурсы, производные от нефти, в большей степени работали на интересы России, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Важно, что стратегические ресурсы, какими являются все производные от нефти - это бензин, дизельное топливо - в большей степени работали на интересы нашей страны, а покупатели могли бы его (топливо – ред.) приобрести в нужном объеме и по приемлемым темам", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
https://ria.ru/20231009/mishustin-1901432776.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин считает, что стратегические ресурсы должны работать на Россию

Мишустин: важно, чтобы производные от нефти ресурсы работали на Россию

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание c вице-премьерами РФ. 9 октября 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание c вице-премьерами РФ. 9 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание c вице-премьерами РФ. 9 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Важно, чтобы стратегические ресурсы, производные от нефти, в большей степени работали на интересы России, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Важно, что стратегические ресурсы, какими являются все производные от нефти - это бензин, дизельное топливо - в большей степени работали на интересы нашей страны, а покупатели могли бы его (топливо – ред.) приобрести в нужном объеме и по приемлемым темам", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание c вице-премьерами РФ. 9 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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