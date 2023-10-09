https://ria.ru/20231009/mishustin-1901432776.html

Мишустин поручил Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке

Мишустин поручил Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке - РИА Новости, 09.10.2023

Мишустин поручил Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и главе министерства, вице-премьеру Александру Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке,... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T10:32

2023-10-09T10:32

2023-10-09T11:34

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

александр новак

михаил мишустин

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и главе министерства, вице-премьеру Александру Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке, особенно в части ценообразования, назвал приоритетом обеспечение топливом российских потребителей."Очень важно и вам лично, и министерству энергетики контролировать ситуацию, особенно то, что касается ценообразования", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, обращаясь к Новаку."Две недели назад правительство приняло решение о введении ограничения на поставки нефтепродуктов на внешние рынки, чтобы прекратить вывоз на экспорт топлива, необходимого для внутренних потребителей. Прежде всего речь идет об аграриях, сейчас идет посевная кампания, и также о наших автомобилистах. Работа по повышению эффективности мер в этой сфере продолжается", - сообщил премьер-министр в ходе совещания кабмина."Здесь абсолютно очевидно, что приоритет должен оставаться в решениях наших прежним - это обеспечение российских потребителей. Все дальнейшие шаги надо принимать в зависимости от насыщения нашего внутреннего рынка по разумным ценам", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20231009/novak-1901438393.html

https://ria.ru/20231006/dempfer-1900861012.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, александр новак, михаил мишустин