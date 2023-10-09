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Мишустин поручил Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке - РИА Новости, 09.10.2023
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10:32 09.10.2023 (обновлено: 11:34 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/mishustin-1901432776.html
Мишустин поручил Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке
Мишустин поручил Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке - РИА Новости, 09.10.2023
Мишустин поручил Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и главе министерства, вице-премьеру Александру Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:32
2023-10-09T11:34
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
александр новак
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и главе министерства, вице-премьеру Александру Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке, особенно в части ценообразования, назвал приоритетом обеспечение топливом российских потребителей."Очень важно и вам лично, и министерству энергетики контролировать ситуацию, особенно то, что касается ценообразования", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, обращаясь к Новаку."Две недели назад правительство приняло решение о введении ограничения на поставки нефтепродуктов на внешние рынки, чтобы прекратить вывоз на экспорт топлива, необходимого для внутренних потребителей. Прежде всего речь идет об аграриях, сейчас идет посевная кампания, и также о наших автомобилистах. Работа по повышению эффективности мер в этой сфере продолжается", - сообщил премьер-министр в ходе совещания кабмина."Здесь абсолютно очевидно, что приоритет должен оставаться в решениях наших прежним - это обеспечение российских потребителей. Все дальнейшие шаги надо принимать в зависимости от насыщения нашего внутреннего рынка по разумным ценам", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20231009/novak-1901438393.html
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, александр новак, михаил мишустин
Экономика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Россия, Александр Новак, Михаил Мишустин
Мишустин поручил Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке

Мишустин поручил Минэнерго контролировать ситуацию с ценообразованием на топливо

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание c вице-премьерами РФ. 9 октября 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание c вице-премьерами РФ. 9 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание c вице-премьерами РФ. 9 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и главе министерства, вице-премьеру Александру Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке, особенно в части ценообразования, назвал приоритетом обеспечение топливом российских потребителей.
"Очень важно и вам лично, и министерству энергетики контролировать ситуацию, особенно то, что касается ценообразования", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, обращаясь к Новаку.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак перед началом совещания председателя правительства РФ Михаила Мишустина c вице-премьерами РФ. 9 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Правительство продолжит мониторинг топливного рынка, заявил Новак
Вчера, 10:48
"Две недели назад правительство приняло решение о введении ограничения на поставки нефтепродуктов на внешние рынки, чтобы прекратить вывоз на экспорт топлива, необходимого для внутренних потребителей. Прежде всего речь идет об аграриях, сейчас идет посевная кампания, и также о наших автомобилистах. Работа по повышению эффективности мер в этой сфере продолжается", - сообщил премьер-министр в ходе совещания кабмина.
"Здесь абсолютно очевидно, что приоритет должен оставаться в решениях наших прежним - это обеспечение российских потребителей. Все дальнейшие шаги надо принимать в зависимости от насыщения нашего внутреннего рынка по разумным ценам", - подчеркнул премьер.
Тушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Кабмин с 1 октября восстанавливает топливный демпфер в прошлом объеме
6 октября, 09:46
 
ЭкономикаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)РоссияАлександр НовакМихаил Мишустин
 
 
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