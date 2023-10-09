https://ria.ru/20231009/mishustin-1901432776.html
Мишустин поручил Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке
Мишустин поручил Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке - РИА Новости, 09.10.2023
Мишустин поручил Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и главе министерства, вице-премьеру Александру Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:32
2023-10-09T10:32
2023-10-09T11:34
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
александр новак
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и главе министерства, вице-премьеру Александру Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке, особенно в части ценообразования, назвал приоритетом обеспечение топливом российских потребителей."Очень важно и вам лично, и министерству энергетики контролировать ситуацию, особенно то, что касается ценообразования", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, обращаясь к Новаку."Две недели назад правительство приняло решение о введении ограничения на поставки нефтепродуктов на внешние рынки, чтобы прекратить вывоз на экспорт топлива, необходимого для внутренних потребителей. Прежде всего речь идет об аграриях, сейчас идет посевная кампания, и также о наших автомобилистах. Работа по повышению эффективности мер в этой сфере продолжается", - сообщил премьер-министр в ходе совещания кабмина."Здесь абсолютно очевидно, что приоритет должен оставаться в решениях наших прежним - это обеспечение российских потребителей. Все дальнейшие шаги надо принимать в зависимости от насыщения нашего внутреннего рынка по разумным ценам", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20231009/novak-1901438393.html
https://ria.ru/20231006/dempfer-1900861012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, александр новак, михаил мишустин
Экономика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Россия, Александр Новак, Михаил Мишустин
Мишустин поручил Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке
Мишустин поручил Минэнерго контролировать ситуацию с ценообразованием на топливо
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и главе министерства, вице-премьеру Александру Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке, особенно в части ценообразования, назвал приоритетом обеспечение топливом российских потребителей.
"Очень важно и вам лично, и министерству энергетики контролировать ситуацию, особенно то, что касается ценообразования", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, обращаясь к Новаку.
Правительство продолжит мониторинг топливного рынка, заявил Новак
"Две недели назад правительство приняло решение о введении ограничения на поставки нефтепродуктов на внешние рынки, чтобы прекратить вывоз на экспорт топлива, необходимого для внутренних потребителей. Прежде всего речь идет об аграриях, сейчас идет посевная кампания, и также о наших автомобилистах. Работа по повышению эффективности мер в этой сфере продолжается", - сообщил премьер-министр в ходе совещания кабмина.
"Здесь абсолютно очевидно, что приоритет должен оставаться в решениях наших прежним - это обеспечение российских потребителей. Все дальнейшие шаги надо принимать в зависимости от насыщения нашего внутреннего рынка по разумным ценам", - подчеркнул премьер.
Кабмин с 1 октября восстанавливает топливный демпфер в прошлом объеме