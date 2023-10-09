https://ria.ru/20231009/mioma-1901437394.html
У женщины в Хабаровске успешно удалили гигантскую миому матки
У женщины в Хабаровске успешно удалили гигантскую миому матки - РИА Новости, 09.10.2023
У женщины в Хабаровске успешно удалили гигантскую миому матки
Хабаровские врачи удалили женщине опухоль (миому) матки весом в шесть килограммов, операция прошла успешно, сообщили в краевой клинической больнице имени... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:46
2023-10-09T10:46
2023-10-09T16:00
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ХАБАРОВСК, 9 окт — РИА Новости. Хабаровские врачи удалили женщине опухоль (миому) матки весом в шесть килограммов, операция прошла успешно, сообщили в краевой клинической больнице имени профессора Сергеева. "Гигантскую миому удалили врачи КГБУЗ "Краевая клиническая больница" имени профессора С. И. Сергеева. Общий вес вырезанной опухоли составил шесть килограммов! Операция прошла без осложнений. Пациентка пошла на поправку и уже выписана из больницы", — говорится в пресс-релизе.По данным лечебного учреждения, пациентка поступила из Солнечного района Хабаровского края. Несмотря на то что внутренняя патология была очевидна — за последние несколько лет заметно увеличился размер живота, за медицинской помощью женщина не обращалась. Вопрос об оперативном вмешательстве был жестко поставлен местными врачами, когда пациентка решила пройти медицинскую комиссию.Миома матки — это хроническое заболевание, при котором внутри органа происходит формирование единичных или множественных узлов. Если вовремя не заняться лечением, удаление патологии возможно только вместе с пораженным органом.
https://ria.ru/20230826/dieta-1892341635.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хабаровск, солнечный район, хабаровский край, происшествия
Хорошие новости, Хабаровск, Солнечный район, Хабаровский край, Происшествия
У женщины в Хабаровске успешно удалили гигантскую миому матки
У женщины в Хабаровске успешно удалили миому матки весом шесть килограммов
ХАБАРОВСК, 9 окт — РИА Новости. Хабаровские врачи удалили женщине опухоль (миому) матки весом в шесть килограммов, операция прошла успешно, сообщили в краевой клинической больнице имени профессора Сергеева.
"Гигантскую миому удалили врачи КГБУЗ "Краевая клиническая больница" имени профессора С. И. Сергеева. Общий вес вырезанной опухоли составил шесть килограммов! Операция прошла без осложнений. Пациентка пошла на поправку и уже выписана из больницы", — говорится в пресс-релизе.
По данным лечебного учреждения, пациентка поступила из Солнечного района Хабаровского края
. Несмотря на то что внутренняя патология была очевидна — за последние несколько лет заметно увеличился размер живота, за медицинской помощью женщина не обращалась. Вопрос об оперативном вмешательстве был жестко поставлен местными врачами, когда пациентка решила пройти медицинскую комиссию.
Миома матки — это хроническое заболевание, при котором внутри органа происходит формирование единичных или множественных узлов. Если вовремя не заняться лечением, удаление патологии возможно только вместе с пораженным органом.
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