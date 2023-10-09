https://ria.ru/20231009/minoborony-1901453969.html
Статьи о биопрограммах США получили резонанс в СМИ, заявили в Минобороны
Статьи о биопрограммах США получили резонанс в СМИ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.10.2023
Статьи о биопрограммах США получили резонанс в СМИ, заявили в Минобороны
Обнародованные Минобороны России материалы по военной биологии США получили широкое распространение в зарубежных СМИ, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:42
2023-10-09T11:42
2023-10-09T11:42
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йемен
игорь кириллов
барак обама
министерство обороны сша
в мире
безопасность
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Обнародованные Минобороны России материалы по военной биологии США получили широкое распространение в зарубежных СМИ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Обнародованные министерством обороны России материалы получили широкое распространение в зарубежных средствах массовой информации. Ряд изданий обратили внимание на ключевую роль, которая отводится Украине в военно-биологической программе Пентагона", - сказал он на брифинге. Генерал привёл в пример публикацию греческого издания "Банкинг-Ньюс", где отмечалось, что "Украина занимает центральное положение и представляет собой территорию особого географического интереса в биопрограмме госдепартамента США". О причастности экс-президента США Барака Обамы к продвижению американских военно-биологических программ за рубежом писал румынский информационный ресурс "Флакс-24". Кроме того, целый ряд ближневосточных СМИ (Ливан, Йемен) опубликовали материалы о необоснованном расширении сети американских биологических лабораторий за рубежом. При этом ливанское издание "Ан-Нахар" отметило, что географическими приоритетами США на Ближнем востоке являются Ирак, Йемен и Иордания, обратив внимание на скрытый характер военно-биологической деятельности Штатов.
https://ria.ru/20231009/ssha-1901453518.html
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РИА Новости
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россия, сша, йемен, игорь кириллов, барак обама, министерство обороны сша, в мире, безопасность
Россия, США, Йемен, Игорь Кириллов, Барак Обама, Министерство обороны США, В мире, Безопасность
Статьи о биопрограммах США получили резонанс в СМИ, заявили в Минобороны
Минобороны: материалы по военной биологии США получили резонанс в зарубежных СМИ