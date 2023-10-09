https://ria.ru/20231009/minoborony-1901453969.html

Статьи о биопрограммах США получили резонанс в СМИ, заявили в Минобороны

Статьи о биопрограммах США получили резонанс в СМИ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.10.2023

Статьи о биопрограммах США получили резонанс в СМИ, заявили в Минобороны

Обнародованные Минобороны России материалы по военной биологии США получили широкое распространение в зарубежных СМИ, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:42

2023-10-09T11:42

2023-10-09T11:42

россия

сша

йемен

игорь кириллов

барак обама

министерство обороны сша

в мире

безопасность

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Обнародованные Минобороны России материалы по военной биологии США получили широкое распространение в зарубежных СМИ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Обнародованные министерством обороны России материалы получили широкое распространение в зарубежных средствах массовой информации. Ряд изданий обратили внимание на ключевую роль, которая отводится Украине в военно-биологической программе Пентагона", - сказал он на брифинге. Генерал привёл в пример публикацию греческого издания "Банкинг-Ньюс", где отмечалось, что "Украина занимает центральное положение и представляет собой территорию особого географического интереса в биопрограмме госдепартамента США". О причастности экс-президента США Барака Обамы к продвижению американских военно-биологических программ за рубежом писал румынский информационный ресурс "Флакс-24". Кроме того, целый ряд ближневосточных СМИ (Ливан, Йемен) опубликовали материалы о необоснованном расширении сети американских биологических лабораторий за рубежом. При этом ливанское издание "Ан-Нахар" отметило, что географическими приоритетами США на Ближнем востоке являются Ирак, Йемен и Иордания, обратив внимание на скрытый характер военно-биологической деятельности Штатов.

https://ria.ru/20231009/ssha-1901453518.html

https://ria.ru/20231009/bioissledovaniya-1901451339.html

россия

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йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, йемен, игорь кириллов, барак обама, министерство обороны сша, в мире, безопасность