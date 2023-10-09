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Московская фирма пыталась незаконно вывезти из страны 5900 тонн металлолома - РИА Новости, 09.10.2023
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05:26 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/metally-1901387236.html
Московская фирма пыталась незаконно вывезти из страны 5900 тонн металлолома
Московская фирма пыталась незаконно вывезти из страны 5900 тонн металлолома - РИА Новости, 09.10.2023
Московская фирма пыталась незаконно вывезти из страны 5900 тонн металлолома
Московская компания пыталась незаконно вывезти за рубеж через Приморье 5900 тонн лома черных металлов, сообщает Дальневосточное таможенное управление. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T05:26
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москва
находка
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Московская компания пыталась незаконно вывезти за рубеж через Приморье 5900 тонн лома черных металлов, сообщает Дальневосточное таможенное управление. По данным ДВТУ, компания из Москвы планировала экспортировать лом черных металлов в Республику Корея через пункт пропуска Морской порт Находка, но он не входит перечень пунктов, разрешенных для вывоза этого стратегического ресурса. "Зная об этом, недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности в трех декларациях на товары, поданных во Владивостокский ЦЭД в конце марта 2023 года, указали недостоверные сведения, задекларировав планируемый к перемещению металлолом в качестве бывших в употреблении железнодорожных рельс. При этом фирма… предоставила в таможенный орган недействительные документы, которые содержали недостоверные сведения о вывозимом товаре", - говорится в сообщении. По данным таможни, задекларировав один товар под видом другого, компания уклонилась от уплаты таможенных платежей почти на 140 миллионов рублей. Возбуждено три уголовных дела: по статьям об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и о незаконном перемещении через границу стратегически важных товаров в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Металлолом изъят. Устанавливаются все лица, причастные к преступлению. Фигурантам грозит до 10 лет колонии.
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москва, находка, происшествия
Москва, Находка, Происшествия
Московская фирма пыталась незаконно вывезти из страны 5900 тонн металлолома

Фирма из Москвы пыталась незаконно увезти в Корею 5900 тонн лома черных металлов

© РИА Новости / А. КудряПорт города Находка. Приморский край
Порт города Находка. Приморский край - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / А. Кудря
Порт города Находка. Приморский край. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Московская компания пыталась незаконно вывезти за рубеж через Приморье 5900 тонн лома черных металлов, сообщает Дальневосточное таможенное управление.
По данным ДВТУ, компания из Москвы планировала экспортировать лом черных металлов в Республику Корея через пункт пропуска Морской порт Находка, но он не входит перечень пунктов, разрешенных для вывоза этого стратегического ресурса.
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"Зная об этом, недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности в трех декларациях на товары, поданных во Владивостокский ЦЭД в конце марта 2023 года, указали недостоверные сведения, задекларировав планируемый к перемещению металлолом в качестве бывших в употреблении железнодорожных рельс. При этом фирма… предоставила в таможенный орган недействительные документы, которые содержали недостоверные сведения о вывозимом товаре", - говорится в сообщении.
По данным таможни, задекларировав один товар под видом другого, компания уклонилась от уплаты таможенных платежей почти на 140 миллионов рублей. Возбуждено три уголовных дела: по статьям об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и о незаконном перемещении через границу стратегически важных товаров в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
Металлолом изъят. Устанавливаются все лица, причастные к преступлению. Фигурантам грозит до 10 лет колонии.
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