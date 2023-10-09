https://ria.ru/20231009/metally-1901387236.html

Московская фирма пыталась незаконно вывезти из страны 5900 тонн металлолома

Московская фирма пыталась незаконно вывезти из страны 5900 тонн металлолома - РИА Новости, 09.10.2023

Московская фирма пыталась незаконно вывезти из страны 5900 тонн металлолома

Московская компания пыталась незаконно вывезти за рубеж через Приморье 5900 тонн лома черных металлов, сообщает Дальневосточное таможенное управление. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T05:26

2023-10-09T05:26

2023-10-09T05:26

москва

находка

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Московская компания пыталась незаконно вывезти за рубеж через Приморье 5900 тонн лома черных металлов, сообщает Дальневосточное таможенное управление. По данным ДВТУ, компания из Москвы планировала экспортировать лом черных металлов в Республику Корея через пункт пропуска Морской порт Находка, но он не входит перечень пунктов, разрешенных для вывоза этого стратегического ресурса. "Зная об этом, недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности в трех декларациях на товары, поданных во Владивостокский ЦЭД в конце марта 2023 года, указали недостоверные сведения, задекларировав планируемый к перемещению металлолом в качестве бывших в употреблении железнодорожных рельс. При этом фирма… предоставила в таможенный орган недействительные документы, которые содержали недостоверные сведения о вывозимом товаре", - говорится в сообщении. По данным таможни, задекларировав один товар под видом другого, компания уклонилась от уплаты таможенных платежей почти на 140 миллионов рублей. Возбуждено три уголовных дела: по статьям об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и о незаконном перемещении через границу стратегически важных товаров в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Металлолом изъят. Устанавливаются все лица, причастные к преступлению. Фигурантам грозит до 10 лет колонии.

https://ria.ru/20231009/kontrabanda-1901384057.html

https://ria.ru/20230929/les-1899344875.html

москва

находка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, находка, происшествия