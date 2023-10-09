https://ria.ru/20231009/mest-1901625917.html
В Греции призвали Израиль и Палестину отказаться от логики "мести"
В Греции призвали Израиль и Палестину отказаться от логики "мести" - РИА Новости, 09.10.2023
В Греции призвали Израиль и Палестину отказаться от логики "мести"
Новый лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции СИРИЗА Стефанос Касселакис призвал Израиль и Палестину отказаться от логики "мести" и возобновить переговоры... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T22:13
2023-10-09T22:13
2023-10-09T22:13
в мире
израиль
палестина
греция
сергей лавров
биньямин нетаньяху
сириза
оон
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АФИНЫ, 9 окт – РИА Новости. Новый лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции СИРИЗА Стефанос Касселакис призвал Израиль и Палестину отказаться от логики "мести" и возобновить переговоры о мирном решении проблемы двух государств. "Логика "мести", независимо от жертв среди гражданского населения, в борьбе с террористическими атаками, о которой заявил премьер-министр Израиля, губительна для израильтян и палестинцев", - заявил Касселакис. По его словам, необходимо предпринять согласованные международные усилия для прекращения огня, чтобы возобновить переговоры о мирном решении проблемы двух государств на основе границ 1967 года со столицей палестинского государства в Восточном Иерусалиме. Касселакис осудил нападение боевиков ХАМАС, которое нанесло ущерб безопасности израильтян и палестинцев, а вместе с ней и перспективе возобновления переговоров. "Отвратительные действия ХАМАС увидели свет и должны быть расследованы как военные преступления", - говорится в заявлении. В то же время лидер СИРИЗА отметил и ответственность Израиля за ситуацию. "Перспектива мирного сосуществования двух государств в предыдущий период систематически подрывалась незаконными израильскими поселениями и продолжающейся оккупацией палестинских территорий, как и эскалацией напряженности и нападениями на палестинское гражданское население, с большой ответственностью израильского государства", - считает он. Касселакис заявил, что правительство Греции должно предпринять инициативы по поддержке жертв войны, предлагая помощь в греческих больницах раненым палестинцам и израильтянам и координируя размещение семей, которые покидают свои дома. "Оно также должно прилагать все возможные усилия для мира и стабильности в регионе на основе соответствующих резолюций ООН и противостоять военным преступлениям независимо от того, кто их совершает", - заявил лидер оппозиции. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, израиль, палестина, греция, сергей лавров, биньямин нетаньяху, сириза, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Греция, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, СИРИЗА, ООН, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
АФИНЫ, 9 окт – РИА Новости. Новый лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции СИРИЗА Стефанос Касселакис призвал Израиль и Палестину отказаться от логики "мести" и возобновить переговоры о мирном решении проблемы двух государств.
«
"Логика "мести", независимо от жертв среди гражданского населения, в борьбе с террористическими атаками, о которой заявил премьер-министр Израиля, губительна для израильтян и палестинцев", - заявил Касселакис.
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По его словам, необходимо предпринять согласованные международные усилия для прекращения огня, чтобы возобновить переговоры о мирном решении проблемы двух государств на основе границ 1967 года со столицей палестинского государства в Восточном Иерусалиме
.
Касселакис осудил нападение боевиков ХАМАС
, которое нанесло ущерб безопасности израильтян и палестинцев, а вместе с ней и перспективе возобновления переговоров. "Отвратительные действия ХАМАС увидели свет и должны быть расследованы как военные преступления", - говорится в заявлении.
В то же время лидер СИРИЗА отметил и ответственность Израиля за ситуацию. "Перспектива мирного сосуществования двух государств в предыдущий период систематически подрывалась незаконными израильскими поселениями и продолжающейся оккупацией палестинских территорий, как и эскалацией напряженности и нападениями на палестинское гражданское население, с большой ответственностью израильского государства", - считает он.
Касселакис заявил, что правительство Греции должно предпринять инициативы по поддержке жертв войны, предлагая помощь в греческих больницах раненым палестинцам и израильтянам и координируя размещение семей, которые покидают свои дома.
«
"Оно также должно прилагать все возможные усилия для мира и стабильности в регионе на основе соответствующих резолюций ООН и противостоять военным преступлениям независимо от того, кто их совершает", - заявил лидер оппозиции.
"Хезболлах" ударили по северу Израиля в ответ на гибель своих бойцов
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Арабские СМИ показали кадры с захваченными ХАМАС заложниками
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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