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В Греции призвали Израиль и Палестину отказаться от логики "мести"

В Греции призвали Израиль и Палестину отказаться от логики "мести" - РИА Новости, 09.10.2023

В Греции призвали Израиль и Палестину отказаться от логики "мести"

Новый лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции СИРИЗА Стефанос Касселакис призвал Израиль и Палестину отказаться от логики "мести" и возобновить переговоры... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T22:13

2023-10-09T22:13

2023-10-09T22:13

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АФИНЫ, 9 окт – РИА Новости. Новый лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции СИРИЗА Стефанос Касселакис призвал Израиль и Палестину отказаться от логики "мести" и возобновить переговоры о мирном решении проблемы двух государств. "Логика "мести", независимо от жертв среди гражданского населения, в борьбе с террористическими атаками, о которой заявил премьер-министр Израиля, губительна для израильтян и палестинцев", - заявил Касселакис. По его словам, необходимо предпринять согласованные международные усилия для прекращения огня, чтобы возобновить переговоры о мирном решении проблемы двух государств на основе границ 1967 года со столицей палестинского государства в Восточном Иерусалиме. Касселакис осудил нападение боевиков ХАМАС, которое нанесло ущерб безопасности израильтян и палестинцев, а вместе с ней и перспективе возобновления переговоров. "Отвратительные действия ХАМАС увидели свет и должны быть расследованы как военные преступления", - говорится в заявлении. В то же время лидер СИРИЗА отметил и ответственность Израиля за ситуацию. "Перспектива мирного сосуществования двух государств в предыдущий период систематически подрывалась незаконными израильскими поселениями и продолжающейся оккупацией палестинских территорий, как и эскалацией напряженности и нападениями на палестинское гражданское население, с большой ответственностью израильского государства", - считает он. Касселакис заявил, что правительство Греции должно предпринять инициативы по поддержке жертв войны, предлагая помощь в греческих больницах раненым палестинцам и израильтянам и координируя размещение семей, которые покидают свои дома. "Оно также должно прилагать все возможные усилия для мира и стабильности в регионе на основе соответствующих резолюций ООН и противостоять военным преступлениям независимо от того, кто их совершает", - заявил лидер оппозиции. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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https://ria.ru/20231009/udary-1901621686.html

https://ria.ru/20231007/zalozhniki-1901163408.html

https://ria.ru/20231009/khamas-1901610632.html

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