https://ria.ru/20231009/mechet-1901568631.html

Под Иерусалимом при обстреле повреждена мечеть имени Ахмата Кадырова

Под Иерусалимом при обстреле повреждена мечеть имени Ахмата Кадырова - РИА Новости, 09.10.2023

Под Иерусалимом при обстреле повреждена мечеть имени Ахмата Кадырова

Мечеть имени Ахмата Кадырова в поселке Абу-Гош под Иерусалимом получила повреждения при обстреле из сектора Газа, сообщается в Telegram-канале пресс-службы МИД... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T17:42

2023-10-09T17:42

2023-10-09T19:44

иерусалим

мид израиля‎

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

в мире

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михаил богданов

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт — РИА Новости. Мечеть имени Ахмата Кадырова в поселке Абу-Гош под Иерусалимом получила повреждения при обстреле из сектора Газа, сообщается в Telegram-канале пресс-службы МИД Израиля."Прямое попадание ракеты террористов ХАМАС в мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом", — говорится в заявлении.Ведомство также прикрепило к публикации фото святыни с признаками повреждений и клубами дыма. Ранее сегодня бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) выпустили ракеты по одному из районов Иерусалима.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 560 человек, различные ранения получили 2900.

https://ria.ru/20231009/rossiyanin-1901594439.html

иерусалим

израиль

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

иерусалим, мид израиля‎, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, ахмат кадыров (политик), биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, оон