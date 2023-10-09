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Под Иерусалимом при обстреле повреждена мечеть имени Ахмата Кадырова - РИА Новости, 09.10.2023
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17:42 09.10.2023 (обновлено: 19:44 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/mechet-1901568631.html
Под Иерусалимом при обстреле повреждена мечеть имени Ахмата Кадырова
Под Иерусалимом при обстреле повреждена мечеть имени Ахмата Кадырова - РИА Новости, 09.10.2023
Под Иерусалимом при обстреле повреждена мечеть имени Ахмата Кадырова
Мечеть имени Ахмата Кадырова в поселке Абу-Гош под Иерусалимом получила повреждения при обстреле из сектора Газа, сообщается в Telegram-канале пресс-службы МИД... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:42
2023-10-09T19:44
иерусалим
мид израиля‎
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
в мире
ахмат кадыров (политик)
биньямин нетаньяху
михаил богданов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт — РИА Новости. Мечеть имени Ахмата Кадырова в поселке Абу-Гош под Иерусалимом получила повреждения при обстреле из сектора Газа, сообщается в Telegram-канале пресс-службы МИД Израиля.&quot;Прямое попадание ракеты террористов ХАМАС в мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом&quot;, — говорится в заявлении.Ведомство также прикрепило к публикации фото святыни с признаками повреждений и клубами дыма. Ранее сегодня бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) выпустили ракеты по одному из районов Иерусалима.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 560 человек, различные ранения получили 2900.
https://ria.ru/20231009/rossiyanin-1901594439.html
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иерусалим, мид израиля‎, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, ахмат кадыров (политик), биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, оон
Иерусалим, МИД Израиля‎, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, В мире, Ахмат Кадыров (политик), Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас, ООН
Под Иерусалимом при обстреле повреждена мечеть имени Ахмата Кадырова

МИД Израиля: мечеть имени Кадырова под Иерусалимом повреждена при обстреле

© Фото очевидцаДым рядом с мечетью имени Кадырова в израильском Абу-Гоше
Дым рядом с мечетью имени Кадырова в израильском Абу-Гоше
© Фото очевидца
Дым рядом с мечетью имени Кадырова в израильском Абу-Гоше
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт — РИА Новости. Мечеть имени Ахмата Кадырова в поселке Абу-Гош под Иерусалимом получила повреждения при обстреле из сектора Газа, сообщается в Telegram-канале пресс-службы МИД Израиля.
«

"Прямое попадание ракеты террористов ХАМАС в мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом", — говорится в заявлении.

Ведомство также прикрепило к публикации фото святыни с признаками повреждений и клубами дыма.
Ранее сегодня бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) выпустили ракеты по одному из районов Иерусалима.
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.
По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 560 человек, различные ранения получили 2900.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
ИерусалимМИД Израиля‎Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильВ миреАхмат Кадыров (политик)Биньямин НетаньяхуМихаил БогдановХамасООН
 
 
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