https://ria.ru/20231009/makulatura-1901502169.html

Школы Ялты начали сбор макулатуры в поддержку участников спецоперации

Школы Ялты начали сбор макулатуры в поддержку участников спецоперации - РИА Новости, 09.10.2023

Школы Ялты начали сбор макулатуры в поддержку участников спецоперации

Школы Ялты начали сбор макулатуры в поддержку участников спецоперации, на вырученные деньги закупят для них квадрокоптеры, медикаменты и рации, сообщила глава... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T13:55

2023-10-09T13:55

2023-10-09T13:55

надежные люди

ялта

республика крым

янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Школы Ялты начали сбор макулатуры в поддержку участников спецоперации, на вырученные деньги закупят для них квадрокоптеры, медикаменты и рации, сообщила глава администрации города Янина Павленко. "Школы Ялты начинают сбор макулатуры в поддержку наших защитников", - написала Павленко в своем Telgram-канале. По ее словам, инициатива принадлежит ученику лицея №9, сыну офицера Егору Горбатюку. "Юный ялтинец предлагает в течение двух недель собирать её во всех школах, а после - централизованно сдать в пункт приёма. Вырученные средства пойдут на покупку квадрокоптеров, медикаментов и раций", - сказала глава администрации и призвала всех "поддержать отличную инициативу и поучаствовать". "Старые газеты, тетради, журналы наверняка найдутся у каждого. Благодарю Егора за неравнодушие и пример для молодежи", - подчеркнула Павленко. Егор Горбатюк на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что его отец был майором полиции России в Ялте. "Сейчас его нет в живых, но хочу, чтобы он гордился мной", - написал мальчик и добавил, что равнодушие - это та стена, которая мешает миру стать лучше.

https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1901004852.html

ялта

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ялта, республика крым, янина павленко