https://ria.ru/20231009/makulatura-1901502169.html
Школы Ялты начали сбор макулатуры в поддержку участников спецоперации
Школы Ялты начали сбор макулатуры в поддержку участников спецоперации - РИА Новости, 09.10.2023
Школы Ялты начали сбор макулатуры в поддержку участников спецоперации
Школы Ялты начали сбор макулатуры в поддержку участников спецоперации, на вырученные деньги закупят для них квадрокоптеры, медикаменты и рации, сообщила глава... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:55
2023-10-09T13:55
2023-10-09T13:55
надежные люди
ялта
республика крым
янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Школы Ялты начали сбор макулатуры в поддержку участников спецоперации, на вырученные деньги закупят для них квадрокоптеры, медикаменты и рации, сообщила глава администрации города Янина Павленко. "Школы Ялты начинают сбор макулатуры в поддержку наших защитников", - написала Павленко в своем Telgram-канале. По ее словам, инициатива принадлежит ученику лицея №9, сыну офицера Егору Горбатюку. "Юный ялтинец предлагает в течение двух недель собирать её во всех школах, а после - централизованно сдать в пункт приёма. Вырученные средства пойдут на покупку квадрокоптеров, медикаментов и раций", - сказала глава администрации и призвала всех "поддержать отличную инициативу и поучаствовать". "Старые газеты, тетради, журналы наверняка найдутся у каждого. Благодарю Егора за неравнодушие и пример для молодежи", - подчеркнула Павленко. Егор Горбатюк на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что его отец был майором полиции России в Ялте. "Сейчас его нет в живых, но хочу, чтобы он гордился мной", - написал мальчик и добавил, что равнодушие - это та стена, которая мешает миру стать лучше.
https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1901004852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, республика крым, янина павленко
Надежные люди, Ялта, Республика Крым, Янина Павленко
Школы Ялты начали сбор макулатуры в поддержку участников спецоперации
В ялтинских школах начали сбор макулатуры в поддержку участников СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости.
Школы Ялты начали сбор макулатуры в поддержку участников спецоперации, на вырученные деньги закупят для них квадрокоптеры, медикаменты и рации, сообщила
глава администрации города Янина Павленко.
"Школы Ялты начинают сбор макулатуры в поддержку наших защитников", - написала Павленко в своем Telgram-канале.
По ее словам, инициатива принадлежит ученику лицея №9, сыну офицера Егору Горбатюку.
"Юный ялтинец предлагает в течение двух недель собирать её во всех школах, а после - централизованно сдать в пункт приёма. Вырученные средства пойдут на покупку квадрокоптеров, медикаментов и раций", - сказала глава администрации и призвала всех "поддержать отличную инициативу и поучаствовать".
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"Старые газеты, тетради, журналы наверняка найдутся у каждого. Благодарю Егора за неравнодушие и пример для молодежи", - подчеркнула Павленко.
Егор Горбатюк на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что его отец был майором полиции России
в Ялте. "Сейчас его нет в живых, но хочу, чтобы он гордился мной", - написал мальчик и добавил, что равнодушие - это та стена, которая мешает миру стать лучше.