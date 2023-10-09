https://ria.ru/20231009/makron-1901613464.html

Франция и Германия должны действовать сообща, заявил Макрон

Франция и Германия должны действовать сообща, заявил Макрон - РИА Новости, 09.10.2023

Франция и Германия должны действовать сообща, заявил Макрон

Франция и Германия должны действовать сообща и выступать двигателями развития Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместном с канцлером ФРГ... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T20:34

2023-10-09T20:34

2023-10-09T20:34

в мире

германия

франция

берлин (город)

эммануэль макрон

олаф шольц

евросоюз

airbus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_87b18c5e709cd5b8d1ab8e335f4b5834.jpg

ПАРИЖ, 9 окт - РИА Новости. Франция и Германия должны действовать сообща и выступать двигателями развития Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместном с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявлении для прессы в понедельник. Макрон в понедельник начал двухдневный визит в Германию, где в неформальной атмосфере пройдут его встречи с Шольцем. В необычном формате прогулок и катания на лодке Макрон, который всегда подчеркивает особую роль в ЕС "пары Франция-Германия", надеется обратиться к Шольцу по-дружески и попытаться добиться сближения позиций Парижа и Берлина по ряду вопросов, которые зашли в тупик – в особенности, в сфере обороны и энергетики. "В этом формате уединения мы сможем выстроить близость в момент крупных потрясений. Мы видим необходимость действовать сообща. Больше, чем когда-либо, мы обязаны быть вместе и выступать с предложениями и быть двигателем развития двух наших стран и Европы", - сказал Макрон, выступление которого транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в X, посещая завод Airbus в Гамбурге. Он отметил, что обсудит с Шольцем вопросы искусственного интеллекта, экологического и цифрового перехода, реиндустриализации, промышленные вызовы, энергетическое производство, чтобы сделать из Франции и Германии "мощные державы в геополитическом, военном, технологическом и экологическом плане". В понедельник и вторник в Гамбурге впервые соберется немецко-французский совет министров в рамках совместного заседания под руководством канцлера Германии и президента Франции.

https://ria.ru/20231009/soyuz-1901552695.html

https://ria.ru/20231009/evropa-1901395855.html

германия

франция

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, франция, берлин (город), эммануэль макрон, олаф шольц, евросоюз, airbus