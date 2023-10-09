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Франция и Германия должны действовать сообща, заявил Макрон - РИА Новости, 09.10.2023
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20:34 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/makron-1901613464.html
Франция и Германия должны действовать сообща, заявил Макрон
Франция и Германия должны действовать сообща, заявил Макрон - РИА Новости, 09.10.2023
Франция и Германия должны действовать сообща, заявил Макрон
Франция и Германия должны действовать сообща и выступать двигателями развития Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместном с канцлером ФРГ... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T20:34
2023-10-09T20:34
в мире
германия
франция
берлин (город)
эммануэль макрон
олаф шольц
евросоюз
airbus
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ПАРИЖ, 9 окт - РИА Новости. Франция и Германия должны действовать сообща и выступать двигателями развития Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместном с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявлении для прессы в понедельник. Макрон в понедельник начал двухдневный визит в Германию, где в неформальной атмосфере пройдут его встречи с Шольцем. В необычном формате прогулок и катания на лодке Макрон, который всегда подчеркивает особую роль в ЕС "пары Франция-Германия", надеется обратиться к Шольцу по-дружески и попытаться добиться сближения позиций Парижа и Берлина по ряду вопросов, которые зашли в тупик – в особенности, в сфере обороны и энергетики. "В этом формате уединения мы сможем выстроить близость в момент крупных потрясений. Мы видим необходимость действовать сообща. Больше, чем когда-либо, мы обязаны быть вместе и выступать с предложениями и быть двигателем развития двух наших стран и Европы", - сказал Макрон, выступление которого транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в X, посещая завод Airbus в Гамбурге. Он отметил, что обсудит с Шольцем вопросы искусственного интеллекта, экологического и цифрового перехода, реиндустриализации, промышленные вызовы, энергетическое производство, чтобы сделать из Франции и Германии "мощные державы в геополитическом, военном, технологическом и экологическом плане". В понедельник и вторник в Гамбурге впервые соберется немецко-французский совет министров в рамках совместного заседания под руководством канцлера Германии и президента Франции.
https://ria.ru/20231009/soyuz-1901552695.html
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в мире, германия, франция, берлин (город), эммануэль макрон, олаф шольц, евросоюз, airbus
В мире, Германия, Франция, Берлин (город), Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Евросоюз, Airbus
Франция и Германия должны действовать сообща, заявил Макрон

Макрон: совместная работа Парижа с Берлином необходима больше, чем когда-либо

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 окт - РИА Новости. Франция и Германия должны действовать сообща и выступать двигателями развития Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместном с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявлении для прессы в понедельник.
Макрон в понедельник начал двухдневный визит в Германию, где в неформальной атмосфере пройдут его встречи с Шольцем. В необычном формате прогулок и катания на лодке Макрон, который всегда подчеркивает особую роль в ЕС "пары Франция-Германия", надеется обратиться к Шольцу по-дружески и попытаться добиться сближения позиций Парижа и Берлина по ряду вопросов, которые зашли в тупик – в особенности, в сфере обороны и энергетики.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Французский политик считает, что союза с Германией больше нет
Вчера, 16:35
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"В этом формате уединения мы сможем выстроить близость в момент крупных потрясений. Мы видим необходимость действовать сообща. Больше, чем когда-либо, мы обязаны быть вместе и выступать с предложениями и быть двигателем развития двух наших стран и Европы", - сказал Макрон, выступление которого транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в X, посещая завод Airbus в Гамбурге.
Он отметил, что обсудит с Шольцем вопросы искусственного интеллекта, экологического и цифрового перехода, реиндустриализации, промышленные вызовы, энергетическое производство, чтобы сделать из Франции и Германии "мощные державы в геополитическом, военном, технологическом и экологическом плане".
В понедельник и вторник в Гамбурге впервые соберется немецко-французский совет министров в рамках совместного заседания под руководством канцлера Германии и президента Франции.
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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В миреГерманияФранцияБерлин (город)Эммануэль МакронОлаф ШольцЕвросоюзAirbus
 
 
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