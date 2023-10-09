Франция и Германия должны действовать сообща, заявил Макрон
Макрон: совместная работа Парижа с Берлином необходима больше, чем когда-либо
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 окт - РИА Новости. Франция и Германия должны действовать сообща и выступать двигателями развития Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместном с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявлении для прессы в понедельник.
Макрон в понедельник начал двухдневный визит в Германию, где в неформальной атмосфере пройдут его встречи с Шольцем. В необычном формате прогулок и катания на лодке Макрон, который всегда подчеркивает особую роль в ЕС "пары Франция-Германия", надеется обратиться к Шольцу по-дружески и попытаться добиться сближения позиций Парижа и Берлина по ряду вопросов, которые зашли в тупик – в особенности, в сфере обороны и энергетики.
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"В этом формате уединения мы сможем выстроить близость в момент крупных потрясений. Мы видим необходимость действовать сообща. Больше, чем когда-либо, мы обязаны быть вместе и выступать с предложениями и быть двигателем развития двух наших стран и Европы", - сказал Макрон, выступление которого транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в X, посещая завод Airbus в Гамбурге.
Он отметил, что обсудит с Шольцем вопросы искусственного интеллекта, экологического и цифрового перехода, реиндустриализации, промышленные вызовы, энергетическое производство, чтобы сделать из Франции и Германии "мощные державы в геополитическом, военном, технологическом и экологическом плане".
В понедельник и вторник в Гамбурге впервые соберется немецко-французский совет министров в рамках совместного заседания под руководством канцлера Германии и президента Франции.