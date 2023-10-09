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При обстреле Макеевки украинскими войсками ранена женщина - РИА Новости, 09.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/makeevka-1901556798.html
При обстреле Макеевки украинскими войсками ранена женщина
При обстреле Макеевки украинскими войсками ранена женщина - РИА Новости, 09.10.2023
При обстреле Макеевки украинскими войсками ранена женщина
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Макеевки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:55
2023-10-09T16:55
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
кировский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Макеевки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Фиксация последствий обстрела Кировского района Макеевки в 10.15 09.10.2023. В результате обстрела по улице Папанина, 26 пострадала женщина 1982 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в 10.15 выпустили по Макеевке одну ракету из РСЗО. Специалисты представительства также подтвердили факт обстрела Кировского района Донецка с применением РСЗО HIMARS. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20231009/obstrel-1901550990.html
https://ria.ru/20231009/obstrel-1901399276.html
макеевка
донецкая народная республика
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, кировский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Кировский район, СЦКК
При обстреле Макеевки украинскими войсками ранена женщина

При обстреле Макеевки украинскими войсками ранена мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Макеевки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Фиксация последствий обстрела Кировского района Макеевки в 10.15 09.10.2023. В результате обстрела по улице Папанина, 26 пострадала женщина 1982 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна в Горловке в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Вчера, 16:32
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в 10.15 выпустили по Макеевке одну ракету из РСЗО. Специалисты представительства также подтвердили факт обстрела Кировского района Донецка с применением РСЗО HIMARS.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Вчера, 09:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаКировский районСЦКК
 
 
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