https://ria.ru/20231009/makeevka-1901556798.html

При обстреле Макеевки украинскими войсками ранена женщина

При обстреле Макеевки украинскими войсками ранена женщина - РИА Новости, 09.10.2023

При обстреле Макеевки украинскими войсками ранена женщина

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Макеевки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T16:55

2023-10-09T16:55

2023-10-09T16:55

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

кировский район

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Макеевки украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Фиксация последствий обстрела Кировского района Макеевки в 10.15 09.10.2023. В результате обстрела по улице Папанина, 26 пострадала женщина 1982 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в 10.15 выпустили по Макеевке одну ракету из РСЗО. Специалисты представительства также подтвердили факт обстрела Кировского района Донецка с применением РСЗО HIMARS. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20231009/obstrel-1901550990.html

https://ria.ru/20231009/obstrel-1901399276.html

макеевка

донецкая народная республика

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, кировский район, сцкк