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Израильские вертолеты наносят удары по территории Ливана - РИА Новости, 09.10.2023
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16:58 09.10.2023 (обновлено: 19:20 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/livan-1901557667.html
Израильские вертолеты наносят удары по территории Ливана
Израильские вертолеты наносят удары по территории Ливана - РИА Новости, 09.10.2023
Израильские вертолеты наносят удары по территории Ливана
Израильская армия заявила, что ее вертолеты наносят удары по ливанской территории. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:58
2023-10-09T19:20
в мире
ливан
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт – РИА Новости. Израильская армия заявила, что ее вертолеты наносят удары по ливанской территории.Ранее армия сообщила о проникновении ряда подозреваемых с ливанской территории в Израиль, были ликвидированы несколько проникших."Израильские вертолеты в данный момент наносят удары по территории Ливана", - сообщила армия в пресс-релизе. Ранее ливанский источник в органах безопасности опроверг сообщения о якобы запуске ракет в сторону Израиля.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901532574.html
https://ria.ru/20231008/evakuatsiya-1901328612.html
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
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Кирилл Волков
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
60
Работа ударных вертолетов ВВС Израиля по объектам "Хезболлы"
Работа ударных вертолетов ВВС Израиля по объектам "Хезболлы"
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60
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60
в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильские вертолеты наносят удары по территории Ливана

Израильские вертолеты начали наносить удары по территории Ливана

Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт – РИА Новости. Израильская армия заявила, что ее вертолеты наносят удары по ливанской территории.
Ранее армия сообщила о проникновении ряда подозреваемых с ливанской территории в Израиль, были ликвидированы несколько проникших.
Израильский танк в районе Сдерота - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Израиль военным ответом ХАМАС изменит Ближний Восток, заявил Нетаньяху
Вчера, 15:31
"Израильские вертолеты в данный момент наносят удары по территории Ливана", - сообщила армия в пресс-релизе. Ранее ливанский источник в органах безопасности опроверг сообщения о якобы запуске ракет в сторону Израиля.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Граница Израиля с Ливаном - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
СМИ: Израиль готовится эвакуировать города на границе с Ливаном
8 октября, 17:17
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
8 октября, 16:15
 
В миреЛиванИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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