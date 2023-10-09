https://ria.ru/20231009/livan-1901557667.html
Израильские вертолеты наносят удары по территории Ливана
Израильские вертолеты наносят удары по территории Ливана - РИА Новости, 09.10.2023
Израильские вертолеты наносят удары по территории Ливана
Израильская армия заявила, что ее вертолеты наносят удары по ливанской территории. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:58
2023-10-09T16:58
2023-10-09T19:20
в мире
ливан
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901569223_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_05dbadf70a3a42abbc6b67c55737fe38.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт – РИА Новости. Израильская армия заявила, что ее вертолеты наносят удары по ливанской территории.Ранее армия сообщила о проникновении ряда подозреваемых с ливанской территории в Израиль, были ликвидированы несколько проникших."Израильские вертолеты в данный момент наносят удары по территории Ливана", - сообщила армия в пресс-релизе. Ранее ливанский источник в органах безопасности опроверг сообщения о якобы запуске ракет в сторону Израиля.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901532574.html
https://ria.ru/20231008/evakuatsiya-1901328612.html
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901569223_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c3d7b686c406f060ed673747cc1a0e01.jpg
Работа ударных вертолетов ВВС Израиля по объектам "Хезболлы"
Работа ударных вертолетов ВВС Израиля по объектам "Хезболлы"
2023-10-09T16:58
true
PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильские вертолеты наносят удары по территории Ливана
Израильские вертолеты начали наносить удары по территории Ливана
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт – РИА Новости. Израильская армия заявила, что ее вертолеты наносят удары по ливанской территории.
Ранее армия сообщила о проникновении ряда подозреваемых с ливанской территории в Израиль, были ликвидированы несколько проникших.
Израиль военным ответом ХАМАС изменит Ближний Восток, заявил Нетаньяху
"Израильские вертолеты в данный момент наносят удары по территории Ливана", - сообщила армия в пресс-релизе. Ранее ливанский источник в органах безопасности опроверг сообщения о якобы запуске ракет в сторону Израиля.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
СМИ: Израиль готовится эвакуировать города на границе с Ливаном
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Атака на Израиль: война меняет ориентацию