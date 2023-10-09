Израильская армия заявила о проникновении граждан Ливана в страну
В ЦАХАЛ заявили, что получили сообщение о проникновении граждан Ливана в Израиль
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт – РИА Новости. Израильская армия заявила о получении сообщения о проникновении "ряда подозреваемых" с территории Ливана, в район направлены военные.
"Было получено сообщение о проникновении ряда подозреваемых с ливанской территории в Израиль. Солдаты армии обороны Израиля дислоцируются в районе", - информирует армия в пресс-релизе.
Ранее ливанский источник в органах безопасности опроверг сообщения о якобы запуске ракет в сторону Израиля.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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