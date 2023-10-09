https://ria.ru/20231009/livan-1901532678.html

Израильская армия заявила о проникновении граждан Ливана в страну

Израильская армия заявила о проникновении граждан Ливана в страну - РИА Новости, 09.10.2023

Израильская армия заявила о проникновении граждан Ливана в страну

Израильская армия заявила о получении сообщения о проникновении "ряда подозреваемых" с территории Ливана, в район направлены военные. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:32

2023-10-09T15:32

2023-10-09T15:32

в мире

израиль

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт – РИА Новости. Израильская армия заявила о получении сообщения о проникновении "ряда подозреваемых" с территории Ливана, в район направлены военные. "Было получено сообщение о проникновении ряда подозреваемых с ливанской территории в Израиль. Солдаты армии обороны Израиля дислоцируются в районе", - информирует армия в пресс-релизе. Ранее ливанский источник в органах безопасности опроверг сообщения о якобы запуске ракет в сторону Израиля. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году