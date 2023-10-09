https://ria.ru/20231009/liman-1901455868.html

Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.10.2023

Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Российские военные расширили зону контроля на Краснолиманском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:48

2023-10-09T11:48

2023-10-09T12:31

специальная военная операция на украине

денис пушилин

безопасность

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские военные расширили зону контроля на Краснолиманском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Фиксируем определенные улучшения позиций ВС, зона контроля увеличена от 150 до 300 метров по рубежу Нововодяная — Макеевка (Краснолиманский район)", — сказал он в видеообращении.При этом Макеевка, по словам Пушилина, остается под контролем ВСУ — "там действуют передовые подразделения противника".Минобороны сегодня утром также объявило об уничтожении опорного пункта украинских военных на этом участке фронта.В воскресной сводке ведомства сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

денис пушилин, безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр