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Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:48 09.10.2023 (обновлено: 12:31 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/liman-1901455868.html
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.10.2023
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Российские военные расширили зону контроля на Краснолиманском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:48
2023-10-09T12:31
специальная военная операция на украине
денис пушилин
безопасность
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские военные расширили зону контроля на Краснолиманском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Фиксируем определенные улучшения позиций ВС, зона контроля увеличена от 150 до 300 метров по рубежу Нововодяная — Макеевка (Краснолиманский район)", — сказал он в видеообращении.При этом Макеевка, по словам Пушилина, остается под контролем ВСУ — "там действуют передовые подразделения противника".Минобороны сегодня утром также объявило об уничтожении опорного пункта украинских военных на этом участке фронта.В воскресной сводке ведомства сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 человек.
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денис пушилин, безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Пушилин: ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские военные расширили зону контроля на Краснолиманском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Фиксируем определенные улучшения позиций ВС, зона контроля увеличена от 150 до 300 метров по рубежу Нововодяная — Макеевка (Краснолиманский район)", — сказал он в видеообращении.
При этом Макеевка, по словам Пушилина, остается под контролем ВСУ — "там действуют передовые подразделения противника".
Минобороны сегодня утром также объявило об уничтожении опорного пункта украинских военных на этом участке фронта.
В воскресной сводке ведомства сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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