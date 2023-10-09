https://ria.ru/20231009/laboratoriya-1901455733.html

В США не дали информацию о лаборатории в Калифорнии, заявили в Минобороны

В США не дали информацию о лаборатории в Калифорнии, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.10.2023

В США не дали информацию о лаборатории в Калифорнии, заявили в Минобороны

ФБР и минздрав США отказались предоставлять информацию о деятельности биолаборатории в Калифорнии, о которой заявляла Россия, заявил начальник войск... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:48

2023-10-09T11:48

2023-10-09T11:48

сша

россия

калифорния

игорь кириллов

фбр

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777537740_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_6c0a901ef004d0c035f04bcf8e63e683.jpg

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. ФБР и минздрав США отказались предоставлять информацию о деятельности биолаборатории в Калифорнии, о которой заявляла Россия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он напомнил, что ранее в Минобороны России приводили схему организации военно-биологической деятельности в США, в которой военно-морские силы США играют роль одного из основных заказчиков и координаторов исследований. В частности, согласно имеющимся документам, компания "Престиж Биотех", которая арендовала помещения подпольной биолаборатории в городе Ридли в Калифорнии, для незаявленных целей приобрела более 20 наименований патогенных микроорганизмов, лабораторное оборудование и животных. Расследование НПО "Джудишиал Вотч" подтверждает наличие на объектах опасных биоматериалов, их ненадлежащее хранение и грубое нарушение санитарных норм при обращении с лабораторными животными. "О закрытом характере работ говорит тот факт, что ФБР и министерство здравоохранения США отказались предоставлять имеющуюся у них информацию о деятельности лаборатории, а представители этих ведомств были вызваны в американский конгресс для предоставления конфиденциальной информации", - сообщил Кириллов. Он пояснил, что компания "Престиж Биотех" зарегистрирована в Неваде, а по "случайному" стечению обстоятельств биолаборатория, ставшая предметом расследования, "расположена в непосредственной близости от базы американских военно-морских сил в округе Кингс".

https://ria.ru/20231009/biooruzhie-1901454497.html

https://ria.ru/20231009/minoborony-1901453969.html

сша

россия

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, калифорния, игорь кириллов, фбр, в мире