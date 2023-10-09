https://ria.ru/20231009/laboratoriya-1901455733.html
В США не дали информацию о лаборатории в Калифорнии, заявили в Минобороны
В США не дали информацию о лаборатории в Калифорнии, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.10.2023
В США не дали информацию о лаборатории в Калифорнии, заявили в Минобороны
ФБР и минздрав США отказались предоставлять информацию о деятельности биолаборатории в Калифорнии, о которой заявляла Россия, заявил начальник войск... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:48
2023-10-09T11:48
2023-10-09T11:48
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. ФБР и минздрав США отказались предоставлять информацию о деятельности биолаборатории в Калифорнии, о которой заявляла Россия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он напомнил, что ранее в Минобороны России приводили схему организации военно-биологической деятельности в США, в которой военно-морские силы США играют роль одного из основных заказчиков и координаторов исследований. В частности, согласно имеющимся документам, компания "Престиж Биотех", которая арендовала помещения подпольной биолаборатории в городе Ридли в Калифорнии, для незаявленных целей приобрела более 20 наименований патогенных микроорганизмов, лабораторное оборудование и животных. Расследование НПО "Джудишиал Вотч" подтверждает наличие на объектах опасных биоматериалов, их ненадлежащее хранение и грубое нарушение санитарных норм при обращении с лабораторными животными. "О закрытом характере работ говорит тот факт, что ФБР и министерство здравоохранения США отказались предоставлять имеющуюся у них информацию о деятельности лаборатории, а представители этих ведомств были вызваны в американский конгресс для предоставления конфиденциальной информации", - сообщил Кириллов. Он пояснил, что компания "Престиж Биотех" зарегистрирована в Неваде, а по "случайному" стечению обстоятельств биолаборатория, ставшая предметом расследования, "расположена в непосредственной близости от базы американских военно-морских сил в округе Кингс".
https://ria.ru/20231009/biooruzhie-1901454497.html
https://ria.ru/20231009/minoborony-1901453969.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, калифорния, игорь кириллов, фбр, в мире
США, Россия, Калифорния, Игорь Кириллов, ФБР, В мире
В США не дали информацию о лаборатории в Калифорнии, заявили в Минобороны
Минобороны: ФБР и Минздрав США не дали информацию о биолаборатории в Калифорнии
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. ФБР и минздрав США отказались предоставлять информацию о деятельности биолаборатории в Калифорнии, о которой заявляла Россия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он напомнил, что ранее в Минобороны России приводили схему организации военно-биологической деятельности в США, в которой военно-морские силы США играют роль одного из основных заказчиков и координаторов исследований. В частности, согласно имеющимся документам, компания "Престиж Биотех", которая арендовала помещения подпольной биолаборатории в городе Ридли в Калифорнии, для незаявленных целей приобрела более 20 наименований патогенных микроорганизмов, лабораторное оборудование и животных. Расследование НПО "Джудишиал Вотч" подтверждает наличие на объектах опасных биоматериалов, их ненадлежащее хранение и грубое нарушение санитарных норм при обращении с лабораторными животными.
США начали расследование после статей о биопрограммах, заявили в Минобороны
"О закрытом характере работ говорит тот факт, что ФБР и министерство здравоохранения США отказались предоставлять имеющуюся у них информацию о деятельности лаборатории, а представители этих ведомств были вызваны в американский конгресс для предоставления конфиденциальной информации", - сообщил Кириллов.
Он пояснил, что компания "Престиж Биотех" зарегистрирована в Неваде
, а по "случайному" стечению обстоятельств биолаборатория, ставшая предметом расследования, "расположена в непосредственной близости от базы американских военно-морских сил в округе Кингс".
Статьи о биопрограммах США получили резонанс в СМИ, заявили в Минобороны