https://ria.ru/20231009/kurs-1901620360.html

Силуанов рассказал, почему Минфин выступает за предсказуемый курс рубля

Силуанов рассказал, почему Минфин выступает за предсказуемый курс рубля - РИА Новости, 09.10.2023

Силуанов рассказал, почему Минфин выступает за предсказуемый курс рубля

Властям РФ выгоднее прогнозируемый курс рубля, но курс может отличаться от заложенного в проект бюджета прогноза из-за внешних условий, заявил министр финансов... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T21:31

2023-10-09T21:31

2023-10-09T21:31

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Властям РФ выгоднее прогнозируемый курс рубля, но курс может отличаться от заложенного в проект бюджета прогноза из-за внешних условий, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1". "Мы, действительно, говорим о том, что курс должен быть предсказуемым для наших участников внешнеэкономической деятельности, будь то экспортеры, импортеры - я всегда говорю, что кому-то выгоднее слабый курс, кому-то покрепче, министерству финансов, правительству выгоднее прогнозируемый курс", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, что Минфин выступает за стабилизацию курса рубля и том, какие шаги для этого необходимо предпринять. Силуанов также прокомментировал вопрос о том, на какой курс рубля стоит рассчитывать в этом году и в следующем. "Курс плавающий - да, и это одно из базовых условий нашей денежно-кредитной политики и курсовой политики. Я могу сказать, что мы на следующую трехлетку заложили курс в прогнозе – это около 90 рублей за доллар, 90-91-92, в таких параметрах на трехлетку. Это те наши макроэкономические предположения, которыми мы руководствовались при формировании прогноза и бюджета на предстоящую трехлетку. Но факторы, влияющие на курс, внешние, могут быть разные, и, соответственно, как в одну, так и в другую сторону курс может меняться и отличаться от наших прогнозов", - отметил глава Минфина. Согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, среднее значение курса доллара будет в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году - 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах - на уровне 91,1 и 92,3 за доллар соответственно.

https://ria.ru/20231009/rubl-1901389278.html

https://ria.ru/20231005/rubl-1900798609.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)