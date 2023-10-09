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Силуанов рассказал, почему Минфин выступает за предсказуемый курс рубля - РИА Новости, 09.10.2023
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21:31 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/kurs-1901620360.html
Силуанов рассказал, почему Минфин выступает за предсказуемый курс рубля
Силуанов рассказал, почему Минфин выступает за предсказуемый курс рубля - РИА Новости, 09.10.2023
Силуанов рассказал, почему Минфин выступает за предсказуемый курс рубля
Властям РФ выгоднее прогнозируемый курс рубля, но курс может отличаться от заложенного в проект бюджета прогноза из-за внешних условий, заявил министр финансов... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T21:31
2023-10-09T21:31
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Властям РФ выгоднее прогнозируемый курс рубля, но курс может отличаться от заложенного в проект бюджета прогноза из-за внешних условий, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1". "Мы, действительно, говорим о том, что курс должен быть предсказуемым для наших участников внешнеэкономической деятельности, будь то экспортеры, импортеры - я всегда говорю, что кому-то выгоднее слабый курс, кому-то покрепче, министерству финансов, правительству выгоднее прогнозируемый курс", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, что Минфин выступает за стабилизацию курса рубля и том, какие шаги для этого необходимо предпринять. Силуанов также прокомментировал вопрос о том, на какой курс рубля стоит рассчитывать в этом году и в следующем. "Курс плавающий - да, и это одно из базовых условий нашей денежно-кредитной политики и курсовой политики. Я могу сказать, что мы на следующую трехлетку заложили курс в прогнозе – это около 90 рублей за доллар, 90-91-92, в таких параметрах на трехлетку. Это те наши макроэкономические предположения, которыми мы руководствовались при формировании прогноза и бюджета на предстоящую трехлетку. Но факторы, влияющие на курс, внешние, могут быть разные, и, соответственно, как в одну, так и в другую сторону курс может меняться и отличаться от наших прогнозов", - отметил глава Минфина. Согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, среднее значение курса доллара будет в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году - 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах - на уровне 91,1 и 92,3 за доллар соответственно.
https://ria.ru/20231009/rubl-1901389278.html
https://ria.ru/20231005/rubl-1900798609.html
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал, почему Минфин выступает за предсказуемый курс рубля

Силуанов заявил, что правительству выгоднее прогнозируемый курс рубля

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Властям РФ выгоднее прогнозируемый курс рубля, но курс может отличаться от заложенного в проект бюджета прогноза из-за внешних условий, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".
«
"Мы, действительно, говорим о том, что курс должен быть предсказуемым для наших участников внешнеэкономической деятельности, будь то экспортеры, импортеры - я всегда говорю, что кому-то выгоднее слабый курс, кому-то покрепче, министерству финансов, правительству выгоднее прогнозируемый курс", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, что Минфин выступает за стабилизацию курса рубля и том, какие шаги для этого необходимо предпринять.
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Силуанов также прокомментировал вопрос о том, на какой курс рубля стоит рассчитывать в этом году и в следующем.
«
"Курс плавающий - да, и это одно из базовых условий нашей денежно-кредитной политики и курсовой политики. Я могу сказать, что мы на следующую трехлетку заложили курс в прогнозе – это около 90 рублей за доллар, 90-91-92, в таких параметрах на трехлетку. Это те наши макроэкономические предположения, которыми мы руководствовались при формировании прогноза и бюджета на предстоящую трехлетку. Но факторы, влияющие на курс, внешние, могут быть разные, и, соответственно, как в одну, так и в другую сторону курс может меняться и отличаться от наших прогнозов", - отметил глава Минфина.
Согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, среднее значение курса доллара будет в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году - 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах - на уровне 91,1 и 92,3 за доллар соответственно.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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