Кулеба пригрозил тем, кто захочет предложить ему переговоры с Россией
Кулеба пригрозил неприятным разговором тем, кто предложит переговоры с Россией
© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинской версии журнала Forbes заявил, что "неприятный разговор" ожидает тех, кто предложит ему обсудить тему территориальных уступок в рамках возможных переговоров с Россией.
Ранее Кулеба заявил японскому телеканалу NHK, что Украина не видит возможности вести переговоры с Россией в ближайшем будущем.
«
"На горизонте еще не появились раздражители, чтобы мой мозг переключился на эту тему (тему переговоров Украины с РФ – ред.). Пока украинский пограничник не вернется на последний пограничный пункт на востоке Украины или на острове Тузла, мой месседж к тем, кто решится предложить какие-либо территориальные уступки – даже не думайте об этом. Если кто-нибудь решится со мной о таком говорить, у нас будет неприятный разговор", - сказал Кулеба.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.