https://ria.ru/20231009/kuleba-1901533539.html

Кулеба пригрозил тем, кто захочет предложить ему переговоры с Россией

Кулеба пригрозил тем, кто захочет предложить ему переговоры с Россией - РИА Новости, 09.10.2023

Кулеба пригрозил тем, кто захочет предложить ему переговоры с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинской версии журнала Forbes заявил, что "неприятный разговор" ожидает тех, кто предложит ему обсудить тему... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:35

2023-10-09T15:35

2023-10-09T15:41

в мире

россия

украина

москва

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827021241_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_fa1ab7c22fc28c81e05e4cfb962dba27.jpg

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинской версии журнала Forbes заявил, что "неприятный разговор" ожидает тех, кто предложит ему обсудить тему территориальных уступок в рамках возможных переговоров с Россией. Ранее Кулеба заявил японскому телеканалу NHK, что Украина не видит возможности вести переговоры с Россией в ближайшем будущем. "На горизонте еще не появились раздражители, чтобы мой мозг переключился на эту тему (тему переговоров Украины с РФ – ред.). Пока украинский пограничник не вернется на последний пограничный пункт на востоке Украины или на острове Тузла, мой месседж к тем, кто решится предложить какие-либо территориальные уступки – даже не думайте об этом. Если кто-нибудь решится со мной о таком говорить, у нас будет неприятный разговор", - сказал Кулеба.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231009/ukraina-1901501047.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, москва, дмитрий кулеба