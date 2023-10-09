Путин поздравил жителей Кубани с юбилеем освобождения Краснодарского края
Путин поздравил жителей Кубани с 80-летием освобождения Краснодарского края
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении жителей Кубани с 80-летием освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков отметил, что сегодня наследники ветеранов, отстоявших свободу родины, самоотверженно защищают Россию в ходе СВО, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 80-летием освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков... В этот торжественный день самые тёплые, искренние слова признательности – нашим уважаемым ветеранам, отстоявшим свободу и независимость Родины. Сегодня наследники их ратных, патриотических традиций так же самоотверженно защищают Россию в ходе специальной военной операции", - говорится в телеграмме.
Президент добавил, что на протяжении веков Краснодарский край играл важную роль в судьбе страны, в развитии её экономики, сельского хозяйства, укреплении государственности. Особые, героические страницы его истории связаны с Великой Отечественной войной. Кроме того, оборона этой земли, ожесточённые бои Красной Армии за освобождение кубанских городов и станиц, отвага и мужество тех, кто подвижнически трудился на победу на заводах, фабриках и в госпиталях, снабжал фронт одеждой и продовольствием – навечно в памяти нашего народа. И потому Новороссийск по праву удостоен почётного звания "Город-герой", а Анапа и Туапсе – "Город воинской славы".
Российский лидер пожелал жителям Краснодарского края успехов и всего наилучшего.