https://ria.ru/20231009/kuban-1901436095.html

Путин поздравил жителей Кубани с юбилеем освобождения Краснодарского края

Путин поздравил жителей Кубани с юбилеем освобождения Краснодарского края - РИА Новости, 09.10.2023

Путин поздравил жителей Кубани с юбилеем освобождения Краснодарского края

Президент России Владимир Путин в поздравлении жителей Кубани с 80-летием освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков отметил, что... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T10:40

2023-10-09T10:40

2023-10-09T10:40

общество

краснодарский край

владимир путин

россия

новороссийск

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении жителей Кубани с 80-летием освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков отметил, что сегодня наследники ветеранов, отстоявших свободу родины, самоотверженно защищают Россию в ходе СВО, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 80-летием освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков... В этот торжественный день самые тёплые, искренние слова признательности – нашим уважаемым ветеранам, отстоявшим свободу и независимость Родины. Сегодня наследники их ратных, патриотических традиций так же самоотверженно защищают Россию в ходе специальной военной операции", - говорится в телеграмме. Президент добавил, что на протяжении веков Краснодарский край играл важную роль в судьбе страны, в развитии её экономики, сельского хозяйства, укреплении государственности. Особые, героические страницы его истории связаны с Великой Отечественной войной. Кроме того, оборона этой земли, ожесточённые бои Красной Армии за освобождение кубанских городов и станиц, отвага и мужество тех, кто подвижнически трудился на победу на заводах, фабриках и в госпиталях, снабжал фронт одеждой и продовольствием – навечно в памяти нашего народа. И потому Новороссийск по праву удостоен почётного звания "Город-герой", а Анапа и Туапсе – "Город воинской славы". Российский лидер пожелал жителям Краснодарского края успехов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20231006/votan-1900957957.html

https://ria.ru/20231004/abkhaziya-1900556881.html

краснодарский край

россия

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, краснодарский край, владимир путин, россия, новороссийск