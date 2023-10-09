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Путин поздравил жителей Кубани с юбилеем освобождения Краснодарского края - РИА Новости, 09.10.2023
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10:40 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/kuban-1901436095.html
Путин поздравил жителей Кубани с юбилеем освобождения Краснодарского края
Путин поздравил жителей Кубани с юбилеем освобождения Краснодарского края - РИА Новости, 09.10.2023
Путин поздравил жителей Кубани с юбилеем освобождения Краснодарского края
Президент России Владимир Путин в поздравлении жителей Кубани с 80-летием освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков отметил, что... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:40
2023-10-09T10:40
общество
краснодарский край
владимир путин
россия
новороссийск
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении жителей Кубани с 80-летием освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков отметил, что сегодня наследники ветеранов, отстоявших свободу родины, самоотверженно защищают Россию в ходе СВО, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 80-летием освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков... В этот торжественный день самые тёплые, искренние слова признательности – нашим уважаемым ветеранам, отстоявшим свободу и независимость Родины. Сегодня наследники их ратных, патриотических традиций так же самоотверженно защищают Россию в ходе специальной военной операции", - говорится в телеграмме. Президент добавил, что на протяжении веков Краснодарский край играл важную роль в судьбе страны, в развитии её экономики, сельского хозяйства, укреплении государственности. Особые, героические страницы его истории связаны с Великой Отечественной войной. Кроме того, оборона этой земли, ожесточённые бои Красной Армии за освобождение кубанских городов и станиц, отвага и мужество тех, кто подвижнически трудился на победу на заводах, фабриках и в госпиталях, снабжал фронт одеждой и продовольствием – навечно в памяти нашего народа. И потому Новороссийск по праву удостоен почётного звания "Город-герой", а Анапа и Туапсе – "Город воинской славы". Российский лидер пожелал жителям Краснодарского края успехов и всего наилучшего.
https://ria.ru/20231006/votan-1900957957.html
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краснодарский край
россия
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общество, краснодарский край, владимир путин, россия, новороссийск
Общество, Краснодарский край, Владимир Путин, Россия, Новороссийск
Путин поздравил жителей Кубани с юбилеем освобождения Краснодарского края

Путин поздравил жителей Кубани с 80-летием освобождения Краснодарского края

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении жителей Кубани с 80-летием освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков отметил, что сегодня наследники ветеранов, отстоявших свободу родины, самоотверженно защищают Россию в ходе СВО, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 80-летием освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков... В этот торжественный день самые тёплые, искренние слова признательности – нашим уважаемым ветеранам, отстоявшим свободу и независимость Родины. Сегодня наследники их ратных, патриотических традиций так же самоотверженно защищают Россию в ходе специальной военной операции", - говорится в телеграмме.
Мелитополь. Часть 2. Как Красная Армия проложила путь к освобождению Крыма - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Мелитополь. Часть 2. Как Красная Армия проложила путь к освобождению Крыма
6 октября, 15:26
Президент добавил, что на протяжении веков Краснодарский край играл важную роль в судьбе страны, в развитии её экономики, сельского хозяйства, укреплении государственности. Особые, героические страницы его истории связаны с Великой Отечественной войной. Кроме того, оборона этой земли, ожесточённые бои Красной Армии за освобождение кубанских городов и станиц, отвага и мужество тех, кто подвижнически трудился на победу на заводах, фабриках и в госпиталях, снабжал фронт одеждой и продовольствием – навечно в памяти нашего народа. И потому Новороссийск по праву удостоен почётного звания "Город-герой", а Анапа и Туапсе – "Город воинской славы".
Российский лидер пожелал жителям Краснодарского края успехов и всего наилучшего.
Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи. 4 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Путин поздравил абхазский народ с Днем независимости
4 октября, 22:00
 
ОбществоКраснодарский крайВладимир ПутинРоссияНовороссийск
 
 
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