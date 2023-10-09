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Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 09.10.2023
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12:30 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/krovoprolitie-1901472624.html
Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 09.10.2023
Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом заявил, что необходимо не только срочно остановить... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:30
2023-10-09T12:30
израиль
в мире
палестина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом заявил, что необходимо не только срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной, но и начать поиск мирного решения. "И необходимо не только срочно остановить боестолкновения, решить проблему с гражданскими лицами, которые, в огромном количестве становятся жертвами нынешней ситуации, но и уделить особое внимание причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения, хотя на этот счет есть прямые, четкие, недвусмысленные решения СБ ООН, договоренности между Израилем и Палестиной, включая договоренности в Осло и Мадриде, и, конечно же, Арабская мирная инициатива", - сказал министр, открывая переговоры с генсеком ЛАГ.
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израиль, в мире, палестина, россия, сергей лавров, лига арабских государств, лаг, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Палестина, Россия, Сергей Лавров, Лига арабских государств, ЛАГ, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной

Лавров призвал Израиль и Палестину найти мирное решение конфликта

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом заявил, что необходимо не только срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной, но и начать поиск мирного решения.
"И необходимо не только срочно остановить боестолкновения, решить проблему с гражданскими лицами, которые, в огромном количестве становятся жертвами нынешней ситуации, но и уделить особое внимание причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения, хотя на этот счет есть прямые, четкие, недвусмысленные решения СБ ООН, договоренности между Израилем и Палестиной, включая договоренности в Осло и Мадриде, и, конечно же, Арабская мирная инициатива", - сказал министр, открывая переговоры с генсеком ЛАГ.
Израильские удары по сектору Газа
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
1 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 12
© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

Авиаудар Израиля по Национальному банку в городе Газа

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT
3 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

Обломки зданий, разрушенных в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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4 из 12
© AP Photo / Yousef Masoud

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

Последствия авиаударов Израиля в городе Хан-Юнис на юге Сектора Газа

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

© AP Photo / Yousef Masoud
5 из 12
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
6 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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7 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Обстрел зданий в палестинском городе Газа

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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8 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

© AP Photo / Fatima Shbair
9 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
10 из 12
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
11 из 12
© AP Photo / Adel Hana

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

© AP Photo / Adel Hana
12 из 12

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
1 из 12

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 12

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT
3 из 12

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
4 из 12

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

© AP Photo / Yousef Masoud
5 из 12

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
6 из 12

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
7 из 12

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
8 из 12

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

© AP Photo / Fatima Shbair
9 из 12

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
10 из 12

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
11 из 12

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

© AP Photo / Adel Hana
12 из 12
 
ИзраильВ миреПалестинаРоссияСергей ЛавровЛига арабских государствЛАГООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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