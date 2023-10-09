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Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной

Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 09.10.2023

Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом заявил, что необходимо не только срочно остановить... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:30

2023-10-09T12:30

2023-10-09T12:30

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом заявил, что необходимо не только срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной, но и начать поиск мирного решения. "И необходимо не только срочно остановить боестолкновения, решить проблему с гражданскими лицами, которые, в огромном количестве становятся жертвами нынешней ситуации, но и уделить особое внимание причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения, хотя на этот счет есть прямые, четкие, недвусмысленные решения СБ ООН, договоренности между Израилем и Палестиной, включая договоренности в Осло и Мадриде, и, конечно же, Арабская мирная инициатива", - сказал министр, открывая переговоры с генсеком ЛАГ.

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