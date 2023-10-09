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"Будет крупное поражение". Экс-сотрудник ЦРУ заявил о котле для ВСУ - РИА Новости, 09.10.2023
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10:34 09.10.2023 (обновлено: 14:48 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/kotel-1901433387.html
"Будет крупное поражение". Экс-сотрудник ЦРУ заявил о котле для ВСУ
"Будет крупное поражение". Экс-сотрудник ЦРУ заявил о котле для ВСУ - РИА Новости, 09.10.2023
"Будет крупное поражение". Экс-сотрудник ЦРУ заявил о котле для ВСУ
Российские военные заманили Вооруженные силы Украины в котел в районе Купянска, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:34
2023-10-09T14:48
украина
россия
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
политика
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские военные заманили Вооруженные силы Украины в котел в районе Купянска, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.&quot;По имеющимся данным, Россия заманила в котел огромное количество украинских солдат&quot;, — сказал он.По его словам, российские военные лишили украинских бойцов в районе Купянска возможности пополнять свои запасы, указав, что у ВСУ в этой местности осталось лишь два выхода из их тяжелой ситуации.&quot;Когда этот котел закроется, эти солдаты будут либо уничтожены, либо им придется сдаться, и я думаю, что это будет одно из самых крупных поражений для Украины&quot;, — подытожил он.В воскресенье командир отряда "Барс-9" Западной группировки войск с позывным Медведь сообщил, что контрнаступление ВСУ в районе Купянска закончилось, украинское командование готовит город к обороне. По словам военного, противник не идет в наступление, мирного населения в этом районе уже нет. Он добавил, что при аэроразведке удалось выявить наблюдательные посты ВСУ в жилых домах и места взлета разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе.
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украина, россия, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), политика
Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Политика
"Будет крупное поражение". Экс-сотрудник ЦРУ заявил о котле для ВСУ

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВС России заманили ВСУ в котел в районе Купянска

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские военные заманили Вооруженные силы Украины в котел в районе Купянска, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«

"По имеющимся данным, Россия заманила в котел огромное количество украинских солдат", — сказал он.

По его словам, российские военные лишили украинских бойцов в районе Купянска возможности пополнять свои запасы, указав, что у ВСУ в этой местности осталось лишь два выхода из их тяжелой ситуации.
«

"Когда этот котел закроется, эти солдаты будут либо уничтожены, либо им придется сдаться, и я думаю, что это будет одно из самых крупных поражений для Украины", — подытожил он.

В воскресенье командир отряда "Барс-9" Западной группировки войск с позывным Медведь сообщил, что контрнаступление ВСУ в районе Купянска закончилось, украинское командование готовит город к обороне. По словам военного, противник не идет в наступление, мирного населения в этом районе уже нет. Он добавил, что при аэроразведке удалось выявить наблюдательные посты ВСУ в жилых домах и места взлета разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Разрушительные удары. СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ
Вчера, 09:00
 
УкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Политика
 
 
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