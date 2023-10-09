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"Будет крупное поражение". Экс-сотрудник ЦРУ заявил о котле для ВСУ

"Будет крупное поражение". Экс-сотрудник ЦРУ заявил о котле для ВСУ - РИА Новости, 09.10.2023

"Будет крупное поражение". Экс-сотрудник ЦРУ заявил о котле для ВСУ

Российские военные заманили Вооруженные силы Украины в котел в районе Купянска, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T10:34

2023-10-09T10:34

2023-10-09T14:48

украина

россия

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

политика

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские военные заманили Вооруженные силы Украины в котел в районе Купянска, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."По имеющимся данным, Россия заманила в котел огромное количество украинских солдат", — сказал он.По его словам, российские военные лишили украинских бойцов в районе Купянска возможности пополнять свои запасы, указав, что у ВСУ в этой местности осталось лишь два выхода из их тяжелой ситуации."Когда этот котел закроется, эти солдаты будут либо уничтожены, либо им придется сдаться, и я думаю, что это будет одно из самых крупных поражений для Украины", — подытожил он.В воскресенье командир отряда "Барс-9" Западной группировки войск с позывным Медведь сообщил, что контрнаступление ВСУ в районе Купянска закончилось, украинское командование готовит город к обороне. По словам военного, противник не идет в наступление, мирного населения в этом районе уже нет. Он добавил, что при аэроразведке удалось выявить наблюдательные посты ВСУ в жилых домах и места взлета разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе.

https://ria.ru/20231009/udar-1901399144.html

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украина, россия, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), политика